Путин освободил Кротова от должности полпреда президента в КС

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Кротова от должности полномочного представителя президента в Конституционном суде (КС). Об этом сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 31 января.

Кротов занимал эту должность с 2005 года.

Другим указом Путин назначил новым полпредом президента в КС бывшего главу Министерства юстиции Александра Коновалова. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Коновалов родился в 1968 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «правоведение», имеет ученую степень кандидата юридических наук.

С 1992 по 2005 год работал в петербургских органах прокуратуры на разных должностях, в том числе прокурора и зампрокурора Санкт-Петербурга. С февраля по ноябрь 2005 года занимал пост прокурора Республики Башкортостан. С ноября 2005 года по май 2008 года работал полпредом президента России в Приволжском федеральном округе.

В мае 2008 года Коновалов был назначен на должность министра юстиции. С июля 2008 года — специальным представителем российского лидера по взаимодействию с Евросоюзом в области свободы, безопасности и правосудия. Является членом Совбеза.

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января. Путин одобрил отставку и назначил на пост нового премьер-министра бывшего главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

21 января был объявлен новый состав кабинета министров. Тогда российский лидер назначил восемь новых министров, которые будут руководить ведомствами впервые.