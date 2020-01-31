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Путин освободил Кротова от должности полпреда президента в КС

31 января 2020, 22:09  •  55 • Политика
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Кротова от должности полномочного представителя президента в Конституционном суде (КС). Об этом сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 31 января.
Кротов занимал эту должность с 2005 года.
Другим указом Путин назначил новым полпредом президента в КС бывшего главу Министерства юстиции Александра Коновалова. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Коновалов родился в 1968 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «правоведение», имеет ученую степень кандидата юридических наук.
С 1992 по 2005 год работал в петербургских органах прокуратуры на разных должностях, в том числе прокурора и зампрокурора Санкт-Петербурга. С февраля по ноябрь 2005 года занимал пост прокурора Республики Башкортостан. С ноября 2005 года по май 2008 года работал полпредом президента России в Приволжском федеральном округе.
В мае 2008 года Коновалов был назначен на должность министра юстиции. С июля 2008 года — специальным представителем российского лидера по взаимодействию с Евросоюзом в области свободы, безопасности и правосудия. Является членом Совбеза.
Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января. Путин одобрил отставку и назначил на пост нового премьер-министра бывшего главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.
21 января был объявлен новый состав кабинета министров. Тогда российский лидер назначил восемь новых министров, которые будут руководить ведомствами впервые.

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