|
Путин освободил Кротова от должности полпреда президента в КС
31 января 2020, 22:09 • 55 • Политика
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Кротова от должности полномочного представителя президента в Конституционном суде (КС). Об этом сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 31 января.
Кротов занимал эту должность с 2005 года.
Другим указом Путин назначил новым полпредом президента в КС бывшего главу Министерства юстиции Александра Коновалова. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Коновалов родился в 1968 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «правоведение», имеет ученую степень кандидата юридических наук.
С 1992 по 2005 год работал в петербургских органах прокуратуры на разных должностях, в том числе прокурора и зампрокурора Санкт-Петербурга. С февраля по ноябрь 2005 года занимал пост прокурора Республики Башкортостан. С ноября 2005 года по май 2008 года работал полпредом президента России в Приволжском федеральном округе.
В мае 2008 года Коновалов был назначен на должность министра юстиции. С июля 2008 года — специальным представителем российского лидера по взаимодействию с Евросоюзом в области свободы, безопасности и правосудия. Является членом Совбеза.
Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января. Путин одобрил отставку и назначил на пост нового премьер-министра бывшего главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.
21 января был объявлен новый состав кабинета министров. Тогда российский лидер назначил восемь новых министров, которые будут руководить ведомствами впервые.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 января 2020, 08:54
|
31 января 2020, 05:54
|
26 января 2020, 02:24
|
27 января 2020, 01:09
|
26 января 2020, 18:39
|
27 января 2020, 17:24
|
28 января 2020, 19:24