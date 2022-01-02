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Путин освободил Абелина от должности помощника секретаря Совбеза РФ
02 января 2022, 02:50 • 107 • Политика
Президент России Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ Александра Абелина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 1 января.
«Освободить Абелина Александра Павловича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.
О том, кто займет освободившийся пост, пока не сообщается.
Александр Абелин был назначен на должность помощника секретаря Совбеза РФ в декабре 2016 года. До этого он работал замначальника управления в Экспертном управлении президента РФ (2004–2016), замначальника департамента в аппарате правительства России (1998–2000) и замначальника управления в Экономическом управлении президента РФ (1997–1998 и 2000–2004).
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