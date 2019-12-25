Путин осторожно поддержал идею изменения Конституции России

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил президенту России внести изменения в Конституцию России. Он напомнил, что на декабрьской пресс-конференции глава государства назвал Основной закон живым инструментом, который должен соответствовать развитию общества.

По мнению парламентария, разговор откладывать "на потом" бесконечно невозможно, ибо время берёт своё. Главные вопросы связаны с балансировкой ветвей власти и местного самоуправления.

"Сегодня нет связи между уровнями публичной власти, это сказывается на важных сферах - образовании, здравоохранении. А чтобы найти ответственного за состояние ЖКХ, нужно очень постараться", - пояснил Володин.

Позиция Путина

Путин согласился с позицией депутата, но выступил против изменения основополагающих принципов Основного закона.

"Какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется, встают задачи, которые можно как-то отрегулировать... Об этом можно подумать", - уточнил он.

В рамках традиционной декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов, которых интересовала тема трансфера политической власти. Срок полномочий российского лидера на посту главы государства истекает уже в 2024 году, из-за чего возникает некая неопределённость.

Сам Путин не стал долго останавливаться на теме трансфера, предпочитая сфокусироваться на оперативной работе. По мнению президента, многих смущает оговорка про два срока подряд. Поэтому не исключено, что это положение уберут из текста Конституции.

"Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушёл с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд", - сказал российский лидер.

Пора менять Конституцию России

Ранее внести поправки в Конституцию России призвал заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев. Он уверен в том, что Основной закон не является сакральным камнем, который положен единожды в фундамент государства и больше неприкосновенен. Более того, существующий документ "откровенно плох".

Объясняется это годами его создания. В начале 1990-х во всех кабинетах всех уровней властей сидели американские советники, которые, по сути, и создавали этот "нетленный" фундамент российского государства. "Это годы максимального унижения России, именно с этими "советниками" мы сейчас находимся в состоянии гибридной войны", - констатирует Малофеев, уточняя, что главная задача конституции - служить основным законом, который "должен отражать основные принципы существования нации".

"А Конституция 1993 года ничего подобного не отражает. Более того, конституционное совещание было искусственно прервано тогда неконституционными действиями Ельцина, который совершил государственный переворот, разогнал парламент. А потом в спешном порядке голосовали за Конституцию. Причём до сих пор не знают, где эти бюллетени, по которым голосовали. Есть даже такой аспект", - поделился историей создания главного документа замглавы ВРНС.

"Но есть у этого документа и бесспорный плюс - мы стараемся его не замечать. Решения принимаются, как и положено, как и должны приниматься в России, в связи с интересами государства, а вовсе не с этой непонятной Конституцией", - объясняет Малофеев, который окончил юрфак МГУ как специалист по конституционному праву.

Всё это приводит к тому, что Конституцию 1993 года необходимо менять.

Какие нужно сделать шаги?

Самым первым делом необходимо изменить основные положения - 1-ю и 2-ю главы. Как убеждён Константин Малофеев, эти главы основаны на либеральной догме, где России отводится роль колонии. Стоит подчеркнуть, что именно в них описаны права и свободы человека, отделение Церкви от государства.

"Это полный набор постмодернистских таких либеральных тезисов. Страшно далёких как от русского народа вообще, так и от текущего момента в России", - считает заместитель главы ВРНС.

В сегодняшней Конституции прописаны только права. И никаких обязанностей - ни со стороны государства, ни со стороны самих людей. Получается, что русский человек, который привык воспринимать государство как заботливого отца, потерял это надёжное плечо. Ярким примером такой ситуации можно назвать пенсионную реформу, когда народ воспринял изменения законодательства, как дети, от которых отвернулся отец.

"Мы очень патерналистский народ. Мы ждём от государства помощи. И если у нас такое общество, если у нас такой народ - значит, мы должны отразить эту роль, она должна быть прописана в Конституции", - продолжает Малофеев.

Тут важно добавить, что права и свободы, на которых и сделан упор в Конституции РФ, по своей сути являются простым набором слов, за которыми не стоит ничего, кроме истории Французской революции, борьбы буржуазии 3-го класса и масонов Франции с французскими аристократами XVIII века. Хотя именно за права и свободу ратовали и наши социал-демократы перед революцией 1917 года, которая тоже прошла кровавым вихрем над страной.

Буржуазия хотела прав, а не обязанностей. И сейчас мы получили документ, который не прописывает никаких обязанностей. Поэтому важно закрепить роль государства как отца.

"Вместо этих прав и свобод у нас должно быть Православие. Потому что мы православная страна. Какая будет роль Православия в государстве - это вопрос общественной дискуссии, обсуждения. Но это обсуждение должно быть", - полагает Малофеев, подчёркивая, что вопросы нравственности и морали также должны встать на первые места в главном документе страны.

"Про Православие в стране, в которой больше 100 млн православных, не сказано ничего. Там сказано, что Россия - многонациональная страна, Церковь отделена от государства. При этом Церковь названа Церковью - что, безусловно, христианское понятие", - недоумевает заместитель главы ВРНС.

Не забудьте про общество

Эксперты сходятся во мнении, что необходимо начать обсуждение в обществе по вопросу изменения Конституции России. Для начала вынести вопрос порядка созыва Конституционного собрания и закона о Конституционном собрании. Это помогло бы одновременно учесть правопреемство России, Российской Федерации как правопреемницы Российской Империи.

"Если бы мы наше Конституционное собрание одновременно признали учредительным, которое большевики разогнали в январе 1918 года, мы могли бы тогда сомкнуть тысячелетнюю, вековую традицию существования единого русского государства, которое здесь всегда было", - разъяснил заместитель главы ВРНС, уточнив, что "Собор должен объединять политические силы - это инструмент, который позволит нам говорить о будущем России, которое одно для всех, кто живёт в России, независимо от того, в какой партии состоит или каких политических взглядов придерживается".

Именно ВРНС сможет начать эту дискуссию сейчас, для того чтобы, когда подойдёт соответствующее время, когда назреет политическая обстановка, уже на руках были готовые предложения, которые позволят сделать процесс изменения Конституции более эффективным.