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Путин останется на самоизоляции в течение нескольких дней

16 сентября 2021, 12:25  •  69 • Политика
Президент России Владимир Путин сообщил, что в течение нескольких дней ему придется соблюдать режим самоизоляции. Об этом глава государства сообщил в четверг, 16 сентября, выступая посредством видеоконференции на саммите Совета коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в Душанбе.
«Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль. Но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции», — заявил Путин.
Российский лидер добавил, что в его окружении заболели «не один, не два, а несколько десятков человек».
Ранее, 15 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин абсолютно здоров и продолжает работать, находясь на самоизоляции. Он уточнил, что глава государства делает необходимые тесты.
Накануне Путин сообщил об уходе на самоизоляцию. На совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» он рассказал, что в его самом близком окружении несколько человек заболели коронавирусом, а с одним из них он общался целый день.
В то же время глава государства отметил, что титры антител у него, по общим данным, достаточно высокие.
Песков отмечал, что глава государства абсолютно здоров и причин введения особых протоколов в связи с его уходом на самоизоляцию нет. Он заверил, что изоляция не влияет на интенсивность работы Путина. Вместе с этим все запланированные двусторонние встречи «отложены до следующей оказии».
30 августа Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей сообщил, что после вакцинации от коронавирусной инфекции у него держатся показатели антител. Первым компонентом вакцины «Спутник V» Путин привился 23 марта, а 14 апреля сообщил, что ему ввели второй компонент.
В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.
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