Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал ...
Шире круг: Госдума готовит третий пакет антикризисных законов
«Суки нерусские. Рада кишит коронавирусом» – депутат
"Тонны мешков с телами, тонны людей с маркировкой COVID-19": Работницы...
Главная / В мире

Путин оскорбил Обаму, Навального и Францию! Три раза!

25 апреля 2020, 08:01  •  304 • В мире

Путин оскорбил Обаму, Навального и Францию! Три раза!

А также Григория Явлинского, а также Гуайдо, а также Зеленского, а также Джастина Трюдо, а также… список будет большой, хотя надо признать – с оговорками. В конечном счете-то, может и правда страна заслуживает лидера такого, которого заслуживает (или просто не повезло, как нам с Путиным) и поэтому – в Канаде будет у руля чмо в смешных носочках, даром что все равно протекторат Королевы Англии в прямом подчинении.

Но все равно, даже если уточнить, что Путин в России – куда смотрит прогрессивная общественность? Молчит РБК, молчит телеканал “Дождь”, молчит “Медуза”, “Эхо Москвы” как в рот воды набрало! А между тем проклятый тиран ведь оскорбил в лучших чувствах, ладно Обаму, мы привыкли к этому солдафонскому юмору, но ведь унизили Алексея Навального!

Слюнтяй не может находиться во главе государства, в котором живут замечательные и мужественные граждане, как в России, заявил российский президент Владимир Путин.

Об этом он заявил во время визита в дагестанский Ботлих, где встретился с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе — сентябре 1999 года.

«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства — это само собой разумеется, это по-другому невозможно», — сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости.
Президент подчеркнул, что «силы и мужество главе государства дают люди».

Вооот! Умеющий читать, да прочтет, умеющий слышать – да услышит! Это что же делается такое, граждане, Путин сразу три раза оскорбил оппозицию! Разве это не использование служебного положения в личных целях?!

Во-первых, не каждый человек обязан быть качком! Подумаешь, что у Алексея Навального фигура женственная, подумешь, что Олланд ездил на мопеде, а Обама смешно скакал с гантельками! Да, вторые два и не хотели становится президентами России, очень надо – но это же какой-то… сексизм!

Более того, во-вторых, а что это за намеки такие про добрых женщин и мужественных и строгих мужчин? Нам мало что ли претензий Ангелы Меркель про секретные чеченские гей-тюрьмы? И да, Путин еще и Меркель оскорбил – ведь она-то точно не модель! Может Алексей Навальный пацифист? Любовь к дошираку, лобстерам и донантам из-за границы не отменяет любовь к Родине – что это за подлейшие такие намеки?

Но, третье, третье-то! Значится силы и мужество главе государства дают люди! Это намек, что Порошенко люди давали мысль прибухнуть что ли? Олланду изменять жене? Обаме быть чмом? Макрону быть… красивым? А Алексею Навальному – вообще что ли ничего не дают?

Мы негодуем, граждане! Негодуем, что не успеваем собирать все ролики по мотивам действий и речей нашего президента! Потому что новый выпуск “ХПП-шоу” про изоляцию России – уже в эфире, надеюсь, вы успеваете все это смотреть! Присоединяйтесь, ставьте лайки – вместе победим!

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



304
Похожие новости
24 апреля 2020, 17:10
Ким Чен Ын всё? Названо имя преемницы
25 апреля 2020, 05:10
"Страной управляет шарахающаяся своей тени власть": Украинец пригрозил выкормышам Сороса
25 апреля 2020, 00:05
«В кризисном состоянии»: как США планируют потеснить Россию и Китай на мировом рынке атомной энергетики
24 апреля 2020, 16:10
Распоряжение уже сделано? Иран пообещал стрелять по кораблям США
25 апреля 2020, 03:10
Советские ордена и медали отныне в Латвии вне закона
25 апреля 2020, 08:01
Путин оскорбил Обаму, Навального и Францию! Три раза!
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 апреля 2020, 05:10
"Страной управляет шарахающаяся своей тени власть": Украинец пригрозил выко...
25 апреля 2020, 01:10
Замглавы "Единой России" отказал русским в деньгах: "Это расшатывание ...
25 апреля 2020, 08:04
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила Путин...
25 апреля 2020, 00:05
«В кризисном состоянии»: как США планируют потеснить Россию и Китай на мировом рынке ...
25 апреля 2020, 01:10
Финские оккупанты против советского наследия
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 апреля 2020, 06:10
Разъяреный Аваков размечтался об убийствах без суда и следствия
21 апреля 2020, 17:10
Украинские гастарбайтеры перестали платить в бюджет страны
19 апреля 2020, 02:05
«Доказала свою эффективность»: на что способна российская машина дистанционного разминирования «Листва»
19 апреля 2020, 18:10
"Мы зайдём и сразу вернём": Зеленский представил новый план "возвращения" Донбасса
22 апреля 2020, 01:10
Как в Польше уничтожали советских пленных
21 апреля 2020, 00:10
"Кто людей лечить будет?": Пушков не выдержал наглости краснодарской чиновницы
24 апреля 2020, 06:10
"Жратвы осталось на два дня - это Москва. Собянин хочет так по всей России?": Делягин жёстко высказался о пропусках
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.