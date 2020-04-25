Путин оскорбил Обаму, Навального и Францию! Три раза!

Но все равно, даже если уточнить, что Путин в России – куда смотрит прогрессивная общественность? Молчит РБК, молчит телеканал “Дождь”, молчит “Медуза”, “Эхо Москвы” как в рот воды набрало! А между тем проклятый тиран ведь оскорбил в лучших чувствах, ладно Обаму, мы привыкли к этому солдафонскому юмору, но ведь унизили Алексея Навального!

Слюнтяй не может находиться во главе государства, в котором живут замечательные и мужественные граждане, как в России, заявил российский президент Владимир Путин.

Об этом он заявил во время визита в дагестанский Ботлих, где встретился с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе — сентябре 1999 года.

«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства — это само собой разумеется, это по-другому невозможно», — сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Президент подчеркнул, что «силы и мужество главе государства дают люди».

Вооот! Умеющий читать, да прочтет, умеющий слышать – да услышит! Это что же делается такое, граждане, Путин сразу три раза оскорбил оппозицию! Разве это не использование служебного положения в личных целях?!

Во-первых, не каждый человек обязан быть качком! Подумаешь, что у Алексея Навального фигура женственная, подумешь, что Олланд ездил на мопеде, а Обама смешно скакал с гантельками! Да, вторые два и не хотели становится президентами России, очень надо – но это же какой-то… сексизм!

Более того, во-вторых, а что это за намеки такие про добрых женщин и мужественных и строгих мужчин? Нам мало что ли претензий Ангелы Меркель про секретные чеченские гей-тюрьмы? И да, Путин еще и Меркель оскорбил – ведь она-то точно не модель! Может Алексей Навальный пацифист? Любовь к дошираку, лобстерам и донантам из-за границы не отменяет любовь к Родине – что это за подлейшие такие намеки?

Но, третье, третье-то! Значится силы и мужество главе государства дают люди! Это намек, что Порошенко люди давали мысль прибухнуть что ли? Олланду изменять жене? Обаме быть чмом? Макрону быть… красивым? А Алексею Навальному – вообще что ли ничего не дают?

Мы негодуем, граждане! Негодуем, что не успеваем собирать все ролики по мотивам действий и речей нашего президента! Потому что новый выпуск “ХПП-шоу” про изоляцию России – уже в эфире, надеюсь, вы успеваете все это смотреть! Присоединяйтесь, ставьте лайки – вместе победим!