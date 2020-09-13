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Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля

13 сентября 2020, 17:15  •  89 • Политика
Bloomberg утверждает, что президент России Владимир Путин ошеломлён масштабами белорусских протестов. О реакции Кремля агентство сообщило перед визитом белорусского лидера Александра Лукашенко в Сочи.
Пять источников агентства Bloomberg утверждают, что президент России Владимир Путин якобы ошеломлён размахом белорусских протестов, но не верит, что оппозиция сможет организовать государственный переворот.
О реакции Кремля портал написал перед визитом в Сочи главы Белоруссии Александра Лукашенко.
Источники утверждают, что Путин теперь не доверяет Лукашенко, однако исключает приход оппозиции к власти благодаря уличным протестам. В статье говорится, что глава России продолжит поддерживать нынешнего президента соседней республики, поощряя шаги в пользу передачи власти преемнику.
Встреча двух лидеров запланирована на 14 сентября в городе Сочи. Это первый визит Лукашенко в Россию после президентских выборов в Белоруссии.

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