Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля

Пять источников агентства Bloomberg утверждают, что президент России Владимир Путин якобы ошеломлён размахом белорусских протестов, но не верит, что оппозиция сможет организовать государственный переворот.

О реакции Кремля портал написал перед визитом в Сочи главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Источники утверждают, что Путин теперь не доверяет Лукашенко, однако исключает приход оппозиции к власти благодаря уличным протестам. В статье говорится, что глава России продолжит поддерживать нынешнего президента соседней республики, поощряя шаги в пользу передачи власти преемнику.

Встреча двух лидеров запланирована на 14 сентября в городе Сочи. Это первый визит Лукашенко в Россию после президентских выборов в Белоруссии.