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Путин опроверг «россказни об отсутствии демократических институтов в РФ»

20 ноября 2019, 20:54  •  67 • Политика
Несмотря на «россказни об отсутствии демократических институтов в РФ», они существуют. Об этом в среду, 20 ноября, заявил президент страны Владимир Путин в ходе заседания форума «Россия зовет!».
«И в политической сфере, и в сфере экономики, в общественной жизни и общественном сознании», — отметил он.
Форум проходит в Москве с 20 по 22 ноября, его организатором является «ВТБ Капитал». Мероприятие проходит ежегодно с 2009 года, в его работе традиционно участвуют российские государственные чиновники высокого уровня, представители российского и иностранного бизнеса, международные эксперты, руководители крупных международных компаний.
8 ноября госсекретарь США Майк Помпео во время празднования 30-летия падения Берлинской стены раскритиковал правительства России и Китая, призвав западные страны бороться за ценности «свободных обществ». По его словам, Россия якобы вторгается к своим соседям и уничтожает политических оппонентов. Китай Помпео обвинил в формировании нового видения авторитаризма.
7 сентября глава Пентагона Марк Эспер назвал Россию и Китай угрозой для европейских стран. Он также призвал Россию вести себя «как более нормальная страна» и разделять западные ценности. Таким образом министр прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал отдаление РФ от Европы большой стратегической ошибкой и призвал пересмотреть отношения с Москвой.

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