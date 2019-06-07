Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии к 2024 году

"Нет, и быть не может", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос ведущей.

Он напомнил, что по его мнению, белорусы, русские и украинцы - это изначально единый народ, но со временем они обрели собственную идентичность. "Мы относимся к этому с пониманием и уважением. Так сложилось, что мы живем в разных странах... Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей", - добавил он.

Путин напомнил, что у России и Белоруссии есть планы взаимодействия. "У нас есть план строительства так называемого союзного государства. Я убежден, что наши люди в этом заинтересованы. Многое уже в этом направлении сделано", - сказал Путин. Он отметил, что многое из того, что было написано в договоре о создании союзного государства, пока не исполнено. "Мы обсуждали с [президентом Белоруссии] Александром Григорьевичем [Лукашенко], можем ли мы в условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано или что-то добавить, что сейчас является актуальным", - резюмировал президент.