Путин описал образ России для передачи страны будущему поколению

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в среду, 30 июня, ответил на вопрос о том, какую страну хочет передать будущему поколению.

По его словам, будущее человечества связано с генетикой, биологией и всем тем, что находится на стыке дисциплин. Российский лидер обратил внимание на то, что у РФ есть колоссальные конкурентные преимущества.

«Если сможем добиться внутренней стабильности, что пытаются поколебать, то успех неизбежен. С полным основанием и гордостью сможем сказать, что живем в стране, которую считаем великой и привлекательной для жизни. Это важно — внутреннее ощущение граждан и отношение к РФ», — сказал Путин.

По его словам, это также является гарантией того, что Россия добьется всех целей, которые перед собой ставит.

Вместе с тем российский лидер отметил, что «когда-то, к сожалению, распался СССР», тогда как, по его словам, «ядро этого государства Россия потеряла почти половину промышленного потенциала, экономики и населения, и территории».

Он отметил при этом, что восстановление СССР является бессмысленным и нецелесообразным, так как в случае принятия подобного решения «столкнемся с социальными вопросами, которые нереально решить».

Однако, как уточнил Путин, несмотря на все утраты, страна сейчас является самой крупной в мире. Она также богата минеральными ресурсами. Этим по уму нужно и можно пользоваться, заметил российский лидер.

При этом президент подчеркнул, что золотой запас России — это люди.

«Это не для красного словца и чтобы понравиться, ведь наш народ, многонациональный российский народ, он в высшей степени духовный, народ с глубокими историческими культурными корнями. Это всегда важно, а в современном мире вдвойне, втройне», — отметил Путин.

Президент России также ответил на вопрос о том, что необходимо для того, чтобы быть счастливым. По его словам, в частности, нужно иметь возможность себя реализовать.

Прямая линия с Путиным продлилась 3 часа 42 минуты, президент ответил на 70 вопросов.

В 2020 году в рамках прямой линии президента России было получено 344 тыс. обращений от граждан. Из них решены более 53 тыс., в работе находятся более 184 тыс. обращений (более 95 тыс. не имеют конкретного запроса).