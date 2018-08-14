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«Путин охотится на тигров и купается в Байкале»: Французское ТВ показало фейковый репортаж

14 августа 2018, 19:24  •  124 • В мире
Французский телеканал France 2 решил рассказать, что во время своего отпуска российский лидер Владимир Путин в Сибири якобы охотится на тигров и купается в ледяных водах Байкала.
Французский телеканал France 2 оскандалился, выпустив фейковый репортаж о том, как президент России Владимир Путин якобы проводит свой отпуск. В частности, французские журналисты отметили, мол, российский лидер настолько закаленный, что не боится нырять в ледяные воды Байкала.
Но это еще не все. Телеканал показал Путина настолько суровым, что у видавших разные сенсации зрителей волосы встали дыбом.
«Российский президент Владимир Путин охотится на амурских тигров», - заявил телеканал. И в качестве «доказательства» показал фотографию президента рядом с обездвиженным тигром.
Проблема заключается в том, что эта фотография была сделана еще десять лет назад. Там действительно изображен Путин — он участвовал в акции по спасению амурских тигров. Тигр на фотографии не убит, а находится под действием транквилизаторов.
Позже репортаж с сайта канала удалили, передает RT.

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