|
Путин охарактеризовал свое общение с судьями
26 февраля 2020, 16:09 • 60 • Политика
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, отрывок которого был опубликован в среду, 26 февраля, рассказал, в чем заключается его общение с судьями.
«Судьям я вообще не звоню никогда. С судьями я встречаюсь время от времени, с моими бывшими однокурсниками по университету. Там много судей», — заявил глава государства.
При этом Путин отметил, что среди его знакомых есть те, кто находится «при должности».
«Но я с ними встречаюсь не как с судьями, а как с соучениками, универсантами», — подчеркнул он.
Ранее, 25 февраля, в том же интервью Путин также подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов.
C 20 февраля ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Он составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом России. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта будет доступна полная версия фильма.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 февраля 2020, 08:54
|
20 февраля 2020, 17:09
|
22 февраля 2020, 03:09
|
25 февраля 2020, 04:24
|
22 февраля 2020, 08:09
|
20 февраля 2020, 04:09
|
25 февраля 2020, 10:54