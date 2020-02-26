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Путин охарактеризовал свое общение с судьями

26 февраля 2020, 16:09  •  60 • Политика
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, отрывок которого был опубликован в среду, 26 февраля, рассказал, в чем заключается его общение с судьями.
«Судьям я вообще не звоню никогда. С судьями я встречаюсь время от времени, с моими бывшими однокурсниками по университету. Там много судей», — заявил глава государства.
При этом Путин отметил, что среди его знакомых есть те, кто находится «при должности».
«Но я с ними встречаюсь не как с судьями, а как с соучениками, универсантами», — подчеркнул он.
Ранее, 25 февраля, в том же интервью Путин также подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов.
C 20 февраля ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Он составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом России. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта будет доступна полная версия фильма.

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