Путин оказался США не по зубам: Источники CBS заявили о проблеме

Телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что США пока решили не вводить против президента России Владимира Путина санкции. Возникла неразрешённая проблема.

Президент России Владимир Путин оказался не по зубам США в части введения санкций. Несмотря на недавнюю браваду официального представителя Белого дома Джен Псаки о том, что Вашингтон не отказывается ни от каких вариантов санкций против России (в том числе и рестрикций против главы государства), реализовать подобный план оказалось невозможно.

О внезапно возникшей проблеме сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники. В частности, речь идёт о неких технических трудностях, связанных с возможным введением санкций против Путина. Так что Белый дом пока отказался от этой идеи.

"США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности", - цитирует РИА Новости слова корреспондента.