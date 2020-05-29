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Путин официально объявил Парад и сделал 24 июня выходным днем

29 мая 2020, 23:20  •  55 • В России

Владимир Путин отдал во вторник министру обороны Сергею Шойгу приказ начать подготовку к Параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войны. В этом году из-за коронавируса он пройдет не 9 мая, а в день Парада Победителей 1945 года. Но вид указа это распоряжение получило только в пятницу.

Глава государства подписал Указ «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы 24 июня 1945 годы».

ПРЕЗИДЕНТ РАСПОРЯДИЛСЯ:

- в 10 часов по местному времени в Москве, на Красной площади, в других городах Российской Федерации провести военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне – Знамени Победы.

- в 22 часа по местному времени в Москве, в других городах России провести артиллерийский салют.

Министерству обороны поручено определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта и обеспечить их подготовку и проведение.

Отдельным пунктом указа Владимир Путин приказал "объявить 24 июня нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы".

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