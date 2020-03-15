Путин одобрил закон по поправкам к Конституции

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент России подписал закон об изменениях в главном документе России

Владимир Путин приблизил принятие страной новой Конституции еще на один шаг.

Как сообщается на портале правовой информации, президент России подписал закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

Теперь поправки к главному документу России, которые ранее одобрили депутаты, сенаторы и региональные парламенты, будет рассматривать Конституционный суд РФ. Если никаких противоречий не найдется, в стране пройдет общероссийское голосование. Ожидается, что в случае положительного решения суда, россияне выразят свое мнение 22 апреля.