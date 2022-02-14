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Путин одобрил: В Кремле рассказали о русском ответе по гарантиям безопасности

14 февраля 2022, 19:20  •  214 • Политика
Президент России Владимир Путин одобрил проект по гарантиям безопасности. В Кремле рассказали, на каком этапе находится проработка русского ответа.
Россия предоставит США и НАТО ответ по гарантиям безопасности. Проект документа создан Министерством иностранных дел России. 14 февраля его представил главе государства глава ведомства Сергей Лавров.
Владимир Путин одобрил проект.
"Президент концептуально проект, который был представлен Лавровым, одобрил", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
В Кремле отметили, что на данный момент дипломаты трудятся над финализацией текста. Как только эта работа завершится, документ отправят адресатам.

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