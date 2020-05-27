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Путин одобрил три новые меры поддержки граждан России, потерявших работу из-за COVID-19

27 мая 2020, 23:55  •  54 • Политика
Путин поддержал три предложения, связанных с мерами поддержки потерявших работу граждан России. Планируется продление выплат пособий, расширение пособий и увеличение их минимального размера.
Президент России Владимир Путин поддержал сразу три меры поддержки граждан, потерявших работу из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Это произошло в ходе совещания по ситуации на рынке труда.
Во-первых, глава государства поддержал инициативу о продлении срока выплаты пособий по безработице до 1 октября. Во-вторых, он одобрил идею о расширении пособия на детей в размере 3 тыс. рублей для тех, кто потерял работу после 1 марта. И в-третьих, Путин согласился с предложением об увеличении минимального размера пособия по безработице для всех граждан России.
Напомним, что ранее Росстат опубликовал данные о росте безработицы в России в апреле 2020 года. В сравнении с тем же месяцем прошлого года рост составил 21%. А в сравнении с мартом 2020-го количество безработных увеличилось на 815 тысяч человек.

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