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Путин одобрил самый необычный памятник солдатам Великой Отечественной

07 ноября 2018, 18:54  •  104 • В России

Министр культуры Владимир Мединский на встрече с Владимиром Путиным предложил сделать во Владивостоке как в Севастополе, а в Ржеве сделать так, как вообще нигде еще не делали. Глава минкульта рассказал президенту о наиболее значимых музейных проектах, которые сейчас планируется реализовать, начав с Дальнего Востока.

- Владивостокская крепость - уникальный фортификационный объект: более 800 фортов и ДЗОТов, - описывал он громадье планов. - Забросили при большевиках, при Сталине возобновили, сейчас этот комплекс находится в сложной системе владения. Мы предлагаем создать на базе этой крепости по севастопольскому образцу федеральный музей-заповедник, рассказывающий об истории. Мы в первой половине следующего года развернем экспозицию, рассказывающую об истории крепости, истории русской военной инженерной мысли. Это будет визит-центр, откуда будут формироваться экскурсии на форты. Форты все достаточно удаленные. Мы будем превращать эти форты в объекты туристического, экскурсионного показа. Их не надо особо реставрировать, там надо сделать навигацию, интересную программу, экскурсии, освещение. Пример подобный есть – это форты Калининграда.

Один из самых необычных памятников солдатам Великой Отечественной появится в Ржеве.

- Проводили год конкурс, родился такой интереснейший проект, - рассказал Мединский. - Он потом прошел общественное обсуждение, экспертизы, был вывешен в интернете, встретил, на мой взгляд, удивительную общественную позитивную поддержку. Если вы поддержите, мы готовы заложить на следующей неделе камень в основание этого монумента.

Проект будущего монумента под Ржевом. ФОТО rvio.histrf.ru

- Конечно, очень правильное, хорошее и своевременное решение, - отреагировал Путин, разглядывая фотографии монумента. - Памятник красивый, необычный.

- Вы года три назад обратили мое внимание на разрушенную усадьбу в самом центре Москвы. Она была в таком состоянии… - перешел к следующему проекту министр. - Родилась идея создания на базе этой усадьбы музея военной формы, тем более в этой усадьбе исторически жили поколения офицеров. Мы планируем к маю оборудовать музейное помещение, это будет первый в мире музей, рассказывающий всю историю нашей русской военной формы от кольчуги до формы спецназа ГРУ. Мальчишка, придя туда, должен понимать, что это не только почетно – служить в армии, но и красиво.

- Думаю, что желающих будет много, - поддержал президент.

- Когда наши французские коллеги узнали об идее такого музея, они тут же предложили образцы французской военной формы туда привезти и показывать на выставках, и даже именную шпагу графа де Тревиля хотят у нас экспонировать – он все-таки маршал Франции, - поделился подробностями Мединский и пригласил главу государства на открытие в мае следующего года.

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