Путин одобрил "санкции" против нежелательных НПО за рубежом

Президент России Владимир Путин в понедельник одобрил "санкции" против нежелательных НПО за рубежом. Он подписал закон, который запрещает русским участвовать в работе таких организаций, даже если те находятся за пределами России.

Соответствующий документ, подписанный президентом, был опубликован на официальном портале правовой информации. Новый закон запрещает "участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации за пределами территории РФ" для граждан России, русских юрлиц и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории страны.

Закон также вводит дополнительный определяющий признак для нежелательной НПО. К таким организациям относятся те структуры, которые выступают посредниками при переводе денег уже признанным нежелательным НПО.

Отслеживать денежные операции, связанные с нежелательными НПО, будет Росфинмониторинг. Нежелательными называются иностранные или международные организации, деятельность которых представляет угрозу для безопасности, обороноспособности России и её конституционному строю. Речь обычно идёт об иностранных структурах, которые плотно сотрудничают с русской оппозицией в попытке организовать массовые беспорядки и сменить власть в стране насильственным путём.