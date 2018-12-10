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Путин одобрил "переезд" столицы Дальневосточного округа во Владивосток

10 декабря 2018, 21:40  •  77 • Политика
Президент России Владимир Путин согласился с инициативой врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска, где губернатором в сентябре стал представитель ЛДПР, во Владивосток.
Это стало известно из опубликованной в Сети резолюции, которую поставил президент на письме Кожемяко. Подлинность документа подтвердили журналистам источники в Кремле, близкие к администрации президента.
Ранее в середине октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о том, что в Кремле видят много полезных последствий от переноса столицы ДФО в другой город. Однако представитель Кремля указывал, что дискуссия о переносе столицы пока не пришла к одному знаменателю.
При этом сам Кожемяко заявлял, что его инициативу поддержал премьер Дмитрий Медведев, в то время как глава АП Антон Вайно «в целом положительно» отнесся к этой идее. В связи с этим вице-премьер и полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отдал поручение Минвостокразвития подготовить полный доклад Путину о преимуществах переноса столицы ДФО до 1 декабря.
Об этом сообщает РБК.

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