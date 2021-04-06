Путин одобрил изменение более трёх десятков российских законов

5 апреля президент России Владимир Путин подписал целый ряд законов, касающихся разных сфер жизни общества и государства. В частности, речь идет об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма, изменении условий возбуждения уголовного дела о распространении наркотиков, введении налогового вычета за услуги физкультурно-спортивных организаций, гаражной амнистии и президентских сроках.

Ветераны и реабилитация нацизма

В числе прочих президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение за оскорбление ветеранов: за данное правонарушение теперь грозит штраф в размере 3-5 миллионов рублей. Такой же штраф предусмотрен за публичное отрицание установленных Нюрнбергским трибуналом фактов, распространение информации о днях воинской славы и памятных датах, связанных с защитой Отечества, заведомо ложных данных о роли СССР во Второй мировой войне и ветеранах, осквернение памяти защитников Отечества и осквернение символов воинской славы.

В случае совершения преступлений группой лиц по предварительному сговору или с привлечением СМИ и интернет-площадок наказание ужесточается: нарушитель может получить штраф до 5 миллионов рублей, реальный тюремный срок до пяти лет, запрет занимать некоторые должности в течение такого же периода или принудительные работы.

Поправки в соответствующие законы были внесены на фоне нескольких резонансных случаев, которые привлекли пристальное внимание прессы и общественности. Одним из них стало дело о клевете на ветерана ВОв Игната Артеменкосо стороны оппозиционера Алексея Навального. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 850 тысяч рублей.

Еще один нашумевший эпизод связан с лекциями экс-профессора СПбГЭУ Владимира Матвеева, отрицавшего холокост.

Отсутствие «достаточных данных»

5 апреля президентом была подписана новая редакция закона, устанавливающего порядок возбуждения уголовных дел о сбыте наркотических веществ. Ранее состояние наркотического опьянения являлось основанием для того, чтобы запустить уголовное делопроизводство. Сейчас для этого понадобятся более серьезные основания. Таким образом, если в организме человека будут присутствовать наркотические или психотропные вещества, но у правоохранителей не будет «достаточных данных», которые бы указывали на факт передачи запрещенных веществ, дело не заведут.

Изменения призваны защитить россиян от необоснованного преследования по «наркотическим» статьям – о сбыте или производстве наркотиков. Как полагают в правительстве, подобная практика распространена в России, и нередко соответствующий эпизод административного дела выделяется в уголовное.

Одним из последних резонансных дел о незаконном приобретении и хранении наркотических веществ стало нашумевшее дело Ивана Голунова. Задержавшие журналиста полицейские заявили, что нашли наркотики в его рюкзаке и в квартире. Впоследствии Иван Голунов был признан невиновным, а полицейские отправились под суд.

Гаражная амнистия

Еще один закон, подписанный президентом 5 апреля, касается статуса гаражей. С 1 сентября 2021 года их владельцы смогут стать официальными собственниками данных объектов, оформив это в упрощенном порядке. Закон затрагивает гаражи, которые находятся на государственных или муниципальных участках и построены до 30 декабря 2004 года, то есть, до даты вступления в силу Градостроительного кодекса.

Упрощенный порядок предусматривает подачу заявления и получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Кроме того, собственникам не придется самостоятельно ставить гаражи на кадастровый учет – этим займутся органы государственной власти или местного самоуправления, в зависимости от принадлежности участка, где находится гараж. Гаражная амнистия продлится до 2026 года. Она касается исключительно капитальных строений, имеющих фундамент и стену. Гаражи-ракушки под действие данного закона не попадают.

Запуск гаражной амнистии обсуждался больше года, когда соответствующий документ был внесен на рассмотрение в правительство. Разработку законопроекта осуществляли Минэкономразвития и Росреестр. В марте 2021 года он был принят нижней палатой российского парламента в третьем чтении.

Новый закон позволит решить проблему, связанную с полуофициальным статусом гаражей. Эти строения никак не оформлены, поэтому владельцы не имеют возможности распоряжаться ими по своему усмотрению.

Президентские сроки

Путин подписал закон, который открывает ему возможность избрания на пост главы государства еще два раза. Соответствующий документ был принят с учетом внесенных в Конституцию поправками, которые ранее предложил Путин. Закон «О выборах президента РФ» запрещает баллотироваться на президентский пост гражданину России, который уже занимал или заниает данную должность в течение двух сроков. Но данное ограничение не распространяется на Путина, поскольку число президентских сроков до момента внесения поправок в основной закон страны не учитывается.

Госдума приняла закон о президентских сроках 24 марта. Таким образом, Путин имеет право баллотироваться еще на два срока.

Правовой акт также ужесточает критерии, которым должны соответствовать кандидаты на пост главы государства. Потенциальный президент должен быть не моложе 35 лет, постоянно проживать на территории РФ как минимум 25 лет и не являться гражданином другого государства, даже в прошлом.

Закон, подписанный Путиным, также устанавливает минимальный возраст для председателя ЦИК РФ – им может быть гражданин не моложе 30 лет.

Напомним, действующий российский лидер избирался на высший государственный пост четырежды – в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. В перспективе он может принять участие в выборах в 2024 и 2030 годах.

Вычет за фитнес

Один из подписанных президентом РФ законов вводит вычет по налогу на доходы физических диц (НДФЛ) при расходах на спорт и фитнес. Таким образом, у россиян появится возможность компенсировать часть затрат, связанных с оплатой услуг физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, важно, что для получения вычета соответствующие услуги должны оказывать ИП и организации, для которых данная деятельность будет основной.

Максимальная сумма, которую можно вернуть таким образом, составляет 15,6 тысячи рублей в год. Можно получить вычет за себя или за ребенка в возрасте до 18 лет. Для этого необходимо предоставить в налоговую службу копию договора об оказании услуг и кассовый чек на их оплату. Вычет предполагается лишь на те виды услуг, которые внесены в утвержденный правительством список.

До этого можно было оформить налоговый вычет в размере 13% от потраченной суммы на покупку жилья, а также медицинские и образовательные услуги.