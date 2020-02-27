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Путин одобрил идею о запрете должностным лицам иметь активы за рубежом

27 февраля 2020, 01:54  •  57 • Политика
Президент России Владимир Путин одобрил идею включения в Конституцию запрета для высших должностных лиц, включая министров, сенаторов и губернаторов, иметь иностранные активы и счета за рубежом. Об этом он заявил 26 февраля на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
«Только нужно тогда уже всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства, президента страны. Поэтому предлагаю добавить туда и это должностное лицо», — добавил Путин.
Ранее 26 февраля Путин заявил, что поступило более 900 предложений о поправках к Основному закону страны.
Накануне в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили поправки ко второму чтению проекта закона об изменениях в Конституции РФ. Они касаются процедуры проведения общенародного голосования.
Поправками определяются полномочия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Предполагается, что комиссия будет утверждать порядок голосования, форму и текст бюллетеней, порядок их изготовления и доставки. Также предлагается обязать комиссию информировать граждан о подготовке голосования, подводить его итоги. Кроме того, ЦИК должна будет предоставить россиянам возможность ознакомиться с текстом изменений в Конституцию.
Законопроект о поправках к Конституции Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января.
Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции. К 13 февраля количество поступивших поправок превысило 500.

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