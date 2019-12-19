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Путин одной фразой уел турецкого журналиста, цитировавшего западные СМИ
19 декабря 2019, 17:09 • 142 • Политика
Президент России Владимир Путин одной фразой уел турецкого журналиста, который, цитируя западные СМИ, говорил о вмешательстве России в дела Ливии и действии на территории страны частный военных компаний из нашей страны.
Турецкий журналист Джура Али, представитель Анатолийского агентства, в ходе большой пресс-конференции просил президента России Владимира Путина прокомментировать сообщения зарубежных СМИ о том, что русские частные военные компании будто бы решают вопросы Москвы в Ливии, поддерживая определённые силы. Об этом известном фейке Царьград писал и ранее. Тем не менее, вопрос прозвучал, а Путин ответил с иронией:
"Вы верите тому, что пишут в западных СМИ? Вы во всё верите? Тогда почитайте, что они пишут в отношении Турции, и ваше мнение изменится".
После того как Путин одной фразой отмел все домыслы, дискуссия перешла в русло ответа на вопрос. Президент отметил, что происходило в Ливии до сегодняшнего противостояния. Например, напомнил, что ранее процветавшая страна находится в хаосе и разрухе, где гражданская война не прекращается, и случилось это после того, как коалиция во главе с США просто разрушила ливийскую государственность. Россия же придерживается позиции, что следует найти решение, позволяющее прекратить боевые действия и договориться о разделении полномочий для управления страной. И об этом Россия будет говорить и с партнерами в Европе, и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и с другими политиками.
В завершение Путин выразил надежду, что удастся найти решения, которые помогут Ливии.
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