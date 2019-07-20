Путин одной фразой раскрыл "секрет" Скрипаля: "Он уже вышел из обоймы"

Президент России Владимир Путин прокомментировал обещание британского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля раскрыть СМИ "секретную информацию". Российский лидер выразил большие сомнения в том, что пойманный много лет назад шпион может выболтать что-то, о чём ещё неизвестно.

"Сомневаюсь: он уже вышел из обоймы", - коротко ответил Путин на вопрос о "секретах" Скрипаля.

Также глава государства отметил, что не знает о том, где сейчас может прятаться перебежчик. Президент добавил, что работа шпиона в том и состоит, чтобы скрываться и прятаться.

"Понятия не имею (где находится), он же шпион, он всё время прячется", - сказал Путин.

Напомним, что отсидевший за шпионаж в пользу Британии и выданный Лондону по обмену на русских разведчиков экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил широкую известность в связи со своим отравлением в британском городке Солсбери. Британские власти тут же обвинили Россию в произошедшем, не дожидаясь результатов расследования и не представив ни единого доказательства. При этом неподалёку от города расположена британская военная химлаборатория, где, по стечению обстоятельств, хранится редкий яд, которым был отравлен Скрипаль.