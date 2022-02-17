Путин одной фразой объяснил суть послания Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин объяснил суть послания Федеральному Собранию. Ему хватило всего одной фразы.

На совещании по экономическим вопросам президент сделал акцент, что это первое заседание в рамках подготовки к посланию Федеральному Собранию.

"Послание Федеральному Собранию - не просто выступление главы государства перед страной, перед народом и обещания каких-то коврижек, дополнительных льгот и решения социальных проблем в широком смысле этого слова", - произнёс Владимир Путин.

Он добавил, что необходимо продемонстрировать, каким будет вектор дальнейшего развития государства и его экономики, а также ту основу, на которой будет реализована главная задача. Этой задачей глава государства назвал повышение благосостояния населения.