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Путин одной фразой объяснил суть послания Федеральному Собранию
17 февраля 2022, 19:40 • 167 • Политика
Президент России Владимир Путин объяснил суть послания Федеральному Собранию. Ему хватило всего одной фразы.
На совещании по экономическим вопросам президент сделал акцент, что это первое заседание в рамках подготовки к посланию Федеральному Собранию.
"Послание Федеральному Собранию - не просто выступление главы государства перед страной, перед народом и обещания каких-то коврижек, дополнительных льгот и решения социальных проблем в широком смысле этого слова", - произнёс Владимир Путин.
Он добавил, что необходимо продемонстрировать, каким будет вектор дальнейшего развития государства и его экономики, а также ту основу, на которой будет реализована главная задача. Этой задачей глава государства назвал повышение благосостояния населения.
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