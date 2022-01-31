Путин одним словом оценил реформу в структуре ФСИН России

Минюст планирует создать к 2023 году службу пробации для помощи осуждённым. Реформаторскую инициативу, касающуюся структуры ФСИН, оценил Владимир Путин. Одним словом.

Президент России Владимир Путин провёл встречу с министром юстиции Константином Чуйченко. В ходе встрече была представлена инициатива о создании службы, занятой пробацией для помощи осуждённым. Появится служба в структуре ФСИН, в этой связи принято решение ввести должность заместителя директора службы, который будет ответственен за адаптацию людей.

Мы уже подготовили соответствующий проект закона о пробации, он в высокой степени готовности у нас, - заверил министр президента России.

Сейчас на финальном этапе процедура согласования. В скором времени норму представят в правительстве, чтобы затем внести в Госдуму. Президента же министр просил одобрить предложенные шаги.

Владимир Путин предложение поддержал одним словом: "Хорошо". Ожидается, что служба появится в 2023 году.