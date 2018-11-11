Путин одним словом описал разговор с Трампом

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что во время рабочего завтрака в Париже ему удалось пообщаться с президентом США Дональдом Трампом.

Путин в буквальном смысле одним словом прокомментировал свою встречу с американским коллегой. «Вам удалось пообщаться с Трампом?» - спросили его журналисты после завершения делового завтрака. «Да», - кратко ответил российский президент.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости» отметил, что общение Путина и Трампа было столь же лаконичным. Они поприветствовали друг друга, а затем попрощались.

Путин рассказал, что им с Трампом пока не удалось пообщаться в Париже. Но российский лидер готов в любое время - скорее всего, через три недели в Аргентине pic.twitter.com/QZEBYJKj7g — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 11 ноября 2018 г.

Напомним, двусторонняя встреча Путина и Трампа в Париже была отменена, как утверждали СМИ, по настоянию президента Франции Эммануэля Макрона. Предполагалось, что российский и американский президенты смогут пообщаться на полях празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.

Трамп и Путин должны были поговорить во время завтрака, однако в последний момент служба протокола Елисейского дворца изменила рассадку гостей, так что президенты России и США оказались разделены столом и не смогли побеседовать, как собирались.