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Путин одним словом описал разговор с Трампом
11 ноября 2018, 18:54 • 195 • Политика
Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что во время рабочего завтрака в Париже ему удалось пообщаться с президентом США Дональдом Трампом.
Путин в буквальном смысле одним словом прокомментировал свою встречу с американским коллегой. «Вам удалось пообщаться с Трампом?» - спросили его журналисты после завершения делового завтрака. «Да», - кратко ответил российский президент.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости» отметил, что общение Путина и Трампа было столь же лаконичным. Они поприветствовали друг друга, а затем попрощались.
Напомним, двусторонняя встреча Путина и Трампа в Париже была отменена, как утверждали СМИ, по настоянию президента Франции Эммануэля Макрона. Предполагалось, что российский и американский президенты смогут пообщаться на полях празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.
Трамп и Путин должны были поговорить во время завтрака, однако в последний момент служба протокола Елисейского дворца изменила рассадку гостей, так что президенты России и США оказались разделены столом и не смогли побеседовать, как собирались.
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