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Путин одним словом охарактеризовал ООН

19 октября 2020, 17:45  •  176 • Политика
Президент России Владимир Путин во время приветственной речи, посвящённой 75-летию ООН, рассказал об отношении нашей страны к этой структуре. Всего одним словом президент охарактеризовал организацию, отмечающую в этом году свой юбилей. Путин отметил, что ООН остаётся "безальтернативной" глобальной структурой.
По словам президента, российская сторона исходит из того, что ООН "была и остаётся безальтернативной глобальной структурой", которая даёт возможность для "многостороннего равноправного диалога, партнёрского взаимодействия в решении самых разнообразных проблем, стоящих перед человечеством".
Также Владимир Путин отметил, что Россия активно поддерживает деятельность ООН и выступает за упрочение ее центральной координирующей роли в мировых делах.
По словам российского лидера, только сообща мировое сообщество сможет эффективно противостоять глобальным вызовам XXI века, а также обеспечить мирное, благополучное развитие человечества.

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