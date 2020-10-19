Путин одним словом охарактеризовал ООН

По словам президента, российская сторона исходит из того, что ООН "была и остаётся безальтернативной глобальной структурой", которая даёт возможность для "многостороннего равноправного диалога, партнёрского взаимодействия в решении самых разнообразных проблем, стоящих перед человечеством".

Также Владимир Путин отметил, что Россия активно поддерживает деятельность ООН и выступает за упрочение ее центральной координирующей роли в мировых делах.

По словам российского лидера, только сообща мировое сообщество сможет эффективно противостоять глобальным вызовам XXI века, а также обеспечить мирное, благополучное развитие человечества.