Путин одним пальцем остановил Пашиняна

Президент России Владимир Путин остановил премьер-министра Армении Никола Пашиняна, когда тот хотел завершить заседание ОДКБ.

Лидеры стран - членов ОДКБ 10 января обсудили ситуацию в Казахстане. В заседании приняли участие представители всех государств - членов организации.

Когда премьер Армении Никол Пашинян уже хотел завершить заседание ОДКБ, президент России ещё раз взял слово, подняв указательный палец вверх. Путин поблагодарил всех за круглосуточную работу, когда начались протесты в Казахстане.

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