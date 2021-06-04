Путин одним фактом "посадил в лужу" американского министра

Президент России Владимир Путин отметил, что источник газа для "Северного потока - 2" является самым чистым в мире. Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на сделанный главой государства акцент. "Глава Минэнерго США как села в лужу со своим недавним заявлением о якобы "грязном российском газе" и якобы чистом американском", - указал политик.

Первую нитку "Северного потока - 2" могут запустить уже в ближайшее время. Об этом сообщил в ходе пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в течение считаных дней поставки топлива могут быть налажены.

Кроме того, глава государства указал, что наш газ для европейских потребителей, несмотря на активное сопротивление США, является и самым чистым, и дешёвым.

Газ из России не идёт ни в какое сравнение с американским. Помимо этого, американский сланцевый газ "ещё и добывается варварским способом", подчеркнул Путин, добавив, что и стоимость его выше на 25%.

Сенатор Алексей Пушков в свою очередь в телеграм-канале припомнил слова главы Минэнерго США, которая высказалась о "грязном" газе из России. По его мнению, после такой оценки Путина американская чиновница села в лужу.

"Глава Минэнерго США как села в лужу со своим недавним заявлением о якобы "грязном российском газе" и якобы чистом американском, так там и пребывает. Встает вопрос: они вообще настоящие зелёные? Или особые - евроатлантические? Скорее, на мой взгляд, второе", - написал он.