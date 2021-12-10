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Путин одернул Сокурова за его позицию по Белоруссии - видео

10 декабря 2021, 11:05  •  159 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент не согласен, что Минск находится на довольствии Москвы
Российский лидер Владимир Путин считает неприемлемой риторику о том, что Белоруссия находится на содержании нашей страны. Глава государства обозначил свою позицию в четверг, 9 декабря, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Во время дистанционного общения с режиссером Александром Сокуровым президент РФ занял довольно жесткую позицию относительно РБ. По его мнению, "некорректно и непозволительно" говорить о том, что союзная республика находится на российском довольствии.
Полную речь главы государства опубликовал телеграмм-канал "Пул №3". Владимир Путин представил народному артисту России развернутый ответ не только по ситуации во внешнеполитической сфере, но и внутри страны.
Президент подчеркнул, что риторика о содержании Белоруссии равносильна проявлению неуважения к народу этого государства.
"Это неуважение к целому народу и целой стране, которая у нас в составе Союзного государства", – отметил Путин.
Важно отметить, что политик предложил деятелю культуры обсудить обозначенные вопросы на личной встрече. По мнению Путина, многие "тонкие вещи", озвученные публично, могут помешать дальнейшей созидательной работе.
  
К слову, ранее политолог Андрей Суздальцев заявил, что Александр Лукашенко ввел эмбарго на товары из Запада ради получения денег от России. Эксперт не исключил, что наша страна окажет финансовую поддержку Белоруссии.

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