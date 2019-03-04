Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Теперь и Юлю хоронят": Британские СМИ заподозрили в подготовке "...
Чубайсовы олигархи вышли из доверия: народ рассудил, кто в России самый влиятель...
"Дозиметры зашкаливают": Ветеран АТО рассказал о танках из чернобыльск...
Вместо домов - щепки и рваные тряпки: жертвами смертоносного торнадо в Алабаме с...
Главная / Политика

Путин очень тонко указал Набиуллиной на недочеты работы ЦБ

04 марта 2019, 18:24  •  55 • Политика
Президент России Владимир Путин очень тонко указал главе ЦБ Элвире Набиуллиной на недочеты в работе регулятора в сфере микрокредитования. Однако в Банке России утверждают, что активно занимаются наведением порядка на рынке.
Центральный банк не хочет заниматься проблемами на рынке микрокредитования. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.
Напомним, в конце февраля Путин в послании Федеральному Собранию потребовал от ЦБ и сотрудников правоохранительных органов навести порядок на российском рынке микрокредитования и защитить граждан от мошенничества.
На встрече с Набиуллиной в понедельник глава государства решил очень тонко указать собеседнице на недочеты в работе финансового регулятора.
"Я знаю, что Центральному банку не очень хочется этим заниматься", - заявил он, когда была поднята тема микрокредитования.
Непосредственно глава ЦБ отрицает это, утверждая, что регулятор активно занимается решением проблемы. В частности, она указала на ужесточение требований к микрокредитным организациям, число которых сократилось с 4,5 тысячи до двух тысяч.
"Микрокредитные организации не должны заниматься ростовщичеством, пользоваться тем, что люди, у которых не очень большие доходы, идут и получают кредиты по высоким ставкам", - пояснила она.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
03 марта 2019, 22:54
Написавшему Путину письмо британцу хотят передать российский доклад "Солсбери: вопросы без ответов"
03 марта 2019, 19:39
"Дурно образованы и плохо воспитаны": Захарова обрушилась на британские СМИ за обвинения в шпионаже и фейки в деле Скрипаля
04 марта 2019, 05:24
"Готов к сражению и победе": Американцы пригрозили новым F-35C Lightning II - СМИ
Загрузка...
04 марта 2019, 02:09
Эстонию ждет коалиция: Парламентские выборы не определили абсолютного победителя
04 марта 2019, 02:09
"Своего мы не упустим и не отдадим": Арктику назвали сферой интересов России
04 марта 2019, 15:09
"Тролль 80-го уровня": Мэр украинского города пришел на митинг против себя и остался не узнан
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
04 марта 2019, 02:09
Сдались и убиты: Некоторые русскоязычные боевики ИГ* покинули поле боевых действий в ...
04 марта 2019, 05:24
Тимошенко сообщила, что Украина не может без нормальных отношений с Россией "ид...
04 марта 2019, 02:09
Итоги выборов в Молдове подведены, Плахотнюк сватает ACUM
04 марта 2019, 11:54
В Америке прозрели? "Кровавый режим" Порошенко получил из-за океана "у...
04 марта 2019, 05:24
В России потребовали от Евросоюза твердых гарантий по "Турецкому потоку"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2019, 05:09
В США уверены, что Путин превратит их в радиоактивный пепел - СМИ
26 февраля 2019, 02:54
Перерасчёт материального обеспечения: пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума
01 марта 2019, 23:39
Путин позвонил маме умершего от лейкоза мальчика, мечту которого он исполнил перед Новым годом
28 февраля 2019, 02:09
Зачем «самый честный мэр России» лишил чиновников корпоративов и машин: расследование Владимира Ворсобина
03 марта 2019, 00:09
В США заявили о необходимости ухода Порошенко с поста президента Украины
02 марта 2019, 04:39
"Гладко было на бумаге": Польшу одёрнули за строительство канала у границы с Россией
26 февраля 2019, 19:24
"Самое мерзкое не в том, как нагрубил Порошенко, а в том, что люди смеялись": Политолог об инциденте с горняками
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.