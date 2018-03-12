Путин обзавёлся новым оружием? Мы идём на переговоры! • 215 • Аналитика Стоило президенту Путину сказать о русском оружии, как из-за океана донеслись дрожащие голоса: надо бы начать с русскими «диалог». Американские сенаторы обратились в Госдеп с идеей о «стратегическом диалоге». Диалог с Москвой необходим, иначе русские всё «дестабилизируют».







Группа американских сенаторов призвала госсекретаря Рекса Тиллерсона начать диалог с Россией. Тема «стратегического диалога» — стабильность. Сенаторы были не на шутку взволнованы последней речью В. В. Путина, в которой он упомянул новейшее оружие.





Обращение к мистеру Тиллерсону, подписанное сенаторами-демократами Джеффом Меркли (Merkley), Дайан Файнстин (Feinstein), Эдвардом Марки (Markey) и независимым сенатором Берни Сандерсом (Sanders), было вывешено на сайте мистера Марки, сенатора от Массачусетса.



В письме указывается, что нижеподписавшиеся призывают госсекретаря Рекса Тиллерсона начать новый раунд «стратегических переговоров» с Россией. И начать его следует «без промедления», говорится в документе на сайте Эда Марки.



По мнению сенаторов, «стратегический диалог между США и Россией» стал особо злободневным после публичного выступления президента Путина. 1 марта, напоминают сенаторы, Путин в своей речи сообщил о нескольких видах «новых ядерных вооружений». Среди вооружений сенаторы назвали крылатую ракету и ядерный подводный беспилотный аппарат. И первое, и второе в настоящее время не ограничены новым договором СНВ, а потому, отмечается в письме, это «в случае развёртывания приведёт к дестабилизации».



«Нет сомнений, — продолжают сенаторы, — у нас налицо серьёзные разногласия с Россией». В письме упоминаются «наглое вмешательство России в американские выборы 2016 года», а также «продолжающееся нарушение» договора о ликвидации ядерных вооружений средней дальности, «вторжение на Украину» и «незаконная аннексия Крыма». Список русских нарушений завершают «дестабилизирующие действия в Сирии».



Несмотря на эти политические разногласия, как считают подписанты, Соединённые Штаты всё же должны пойти на «срочное взаимодействие» с Россией с тем, чтобы избежать просчётов и уменьшить вероятность конфликта».



Сенаторы считают, что Госдепартаменту следует продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (широко известен как «новый договор СНВ») и поработать над «повышением прозрачности» в отношении неядерного оружия. Все эти шаги, пишут соавторы документа, направлены «на уменьшение вероятности повторения применения ядерного оружия».



Из конкретных предложений сенаторов следует выделить призыв о «расширении» нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений», или «нового договора СНВ».



В «Обзоре ядерной политики» 2018 года администрации Трампа есть данные о программе ядерной модернизации России. Эта программа и служит главным обоснованием необходимости для США модернизировать собственную «ядерную триаду». Расширение нового СНВ подтвердило бы закрепление центральных положений договора, а вместе с ним и сокращение стратегических сил, которые Россия уже провела.



Новый Договор о СНВ, вступивший в силу в 2011 году, обеспечивает прозрачность и предсказуемость объёмов и размещения стратегических ядерных систем доставки, боеголовок и самих объектов. Новая надёжная архитектура проверки Start включает в себя постоянный обмен данными и регулярные инспекции на местах.



Наконец, как отмечается в том же «Обзоре ядерной политики», Россия сохраняет количественное преимущество перед Соединёнными Штатами по нестратегическим ядерным вооружениям. Сенат давно уже проанализировал «этот дисбаланс» и призвал Соединённые Штаты начать переговоры о контроле проверки и сокращения тактического ядерного оружия. Администрацией Обамы предпринимались попытки вести переговоры об этом классе вооружений, но они «встретили сопротивление России», полагают сенаторы. Однако «даже при отсутствии политического пространства для официального соглашения или обязательного договора с Россией» сенаторы призывают Госдепартамент «обсудить пути повышения прозрачности нестратегических ядерных вооружений». Время жестких реальностей



Расширение «нового СНВ» и усиление мер прозрачности, связанных с нестратегическим ядерным оружием, будут способствовать спокойствию в мире и устранению тревоги, возникшей из-за того, что Соединённые Штаты будто бы не соблюдают своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Три столпа договора (нераспространение, мирное использование атома и разоружение), как считают подписанты документа, могут продвигаться в мире «только» Соединёнными Штатами.



Соавторы письма указывают: «нет гарантии», что удастся «добиться прогресса» с Россией по приведённым вопросам. Однако даже в разгар напряжённости в былой холодной войне Соединённые Штаты и Советский Союз «могли заняться вопросами стратегической стабильности». Лидеры обеих государств, США и СССР, в те годы считали, что «невероятная разрушительная сила ядерного оружия является достаточной причиной для того, чтобы предпринимать все усилия для уменьшения вероятности повторного использования» ядерных вооружений.



Напомним, ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о разработках ряда вооружений: межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», гиперзвукового комплекса «Кинжал», крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и беспилотного подводного аппарата, оснащаемого обычными и ядерными боеприпасами. Лидер России подчеркнул, что рост военной мощи государства является надёжной гарантией мира на планете. Кроме того, работы по укреплению обороноспособности России ведутся в рамках имеющихся соглашений в сфере контроля над вооружениями. Наконец, Путин призвал США к диалогу.



Однако США вместо диалога пошли иным путём. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Соединённые Штаты продолжат модернизировать свой ядерный арсенал. Как сообщила Сандерс, «Америка движется к обеспечению того, что её возможности останутся непревзойдёнными». Новый оборонный бюджет на 2019 финансовый год превышает 700 млрд. долл. Проект «ЗЗ». Путин не уйдёт. И не надейтесь!



Выступили с ответным словом и в Пентагоне. После речи Путина заместитель министра обороны США Джон Руд заявил, что Пентагон «разочарован» заявлениями президента России.



«Мы знаем о разработке российских вооружений и с обеспокоенностью наблюдаем некоторые изменения в российской военной доктрине и программе военных учений, но все же нас разочаровывает, что президент Российской Федерации решил представить их именно так, как он их представил», — сообщил Руд на слушаниях в сенатском комитете по вооружённым силам.



* * *



Взаимная жёсткая риторика, заметим, напоминает о худших годах холодной войны. Неудивительно, что сенаторы-демократы, не поддерживающие агрессивную политику республиканской администрации Трампа, но вместе с тем не одобряющие и политику России, высказались за «стратегический диалог».



Объяснить тревогу сенаторов можно и фактором силы. Соединённые Штаты (так уж сложилось исторически) способны уважать только силу, как военную, так и политическую. Указание на «диалог» означает признание военной мощи России, а также признание опасности дальнейшего наращивания гонки вооружений. Точно так уже было во времена Рейгана, когда гонка вооружений достигла безумной точки. Вот и сегодня американцы говорят о «войнах в космосе».



Так не пора ли и вправду перейти к диалогу, несмотря на разногласия? Ведь победить в ядерной войне нельзя, а запасной планеты у человечества не имеется.



Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru Группа американских сенаторов призвала госсекретаря Рекса Тиллерсона начать диалог с Россией. Тема «стратегического диалога» — стабильность. Сенаторы были не на шутку взволнованы последней речью В. В. Путина, в которой он упомянул новейшее оружие.Обращение к мистеру Тиллерсону, подписанное сенаторами-демократами Джеффом Меркли (Merkley), Дайан Файнстин (Feinstein), Эдвардом Марки (Markey) и независимым сенатором Берни Сандерсом (Sanders), было вывешено на сайте мистера Марки, сенатора от Массачусетса.В письме указывается, что нижеподписавшиеся призывают госсекретаря Рекса Тиллерсона начать новый раунд «стратегических переговоров» с Россией. И начать его следует «без промедления», говорится в документе на сайте Эда Марки.По мнению сенаторов, «стратегический диалог между США и Россией» стал особо злободневным после публичного выступления президента Путина. 1 марта, напоминают сенаторы, Путин в своей речи сообщил о нескольких видах «новых ядерных вооружений». Среди вооружений сенаторы назвали крылатую ракету и ядерный подводный беспилотный аппарат. И первое, и второе в настоящее время не ограничены новым договором СНВ, а потому, отмечается в письме, это «в случае развёртывания приведёт к дестабилизации».«Нет сомнений, — продолжают сенаторы, — у нас налицо серьёзные разногласия с Россией». В письме упоминаются «наглое вмешательство России в американские выборы 2016 года», а также «продолжающееся нарушение» договора о ликвидации ядерных вооружений средней дальности, «вторжение на Украину» и «незаконная аннексия Крыма». Список русских нарушений завершают «дестабилизирующие действия в Сирии».Несмотря на эти политические разногласия, как считают подписанты, Соединённые Штаты всё же должны пойти на «срочное взаимодействие» с Россией с тем, чтобы избежать просчётов и уменьшить вероятность конфликта».Сенаторы считают, что Госдепартаменту следует продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (широко известен как «новый договор СНВ») и поработать над «повышением прозрачности» в отношении неядерного оружия. Все эти шаги, пишут соавторы документа, направлены «на уменьшение вероятности повторения применения ядерного оружия».Из конкретных предложений сенаторов следует выделить призыв о «расширении» нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений», или «нового договора СНВ».В «Обзоре ядерной политики» 2018 года администрации Трампа есть данные о программе ядерной модернизации России. Эта программа и служит главным обоснованием необходимости для США модернизировать собственную «ядерную триаду». Расширение нового СНВ подтвердило бы закрепление центральных положений договора, а вместе с ним и сокращение стратегических сил, которые Россия уже провела.Новый Договор о СНВ, вступивший в силу в 2011 году, обеспечивает прозрачность и предсказуемость объёмов и размещения стратегических ядерных систем доставки, боеголовок и самих объектов. Новая надёжная архитектура проверки Start включает в себя постоянный обмен данными и регулярные инспекции на местах.Наконец, как отмечается в том же «Обзоре ядерной политики», Россия сохраняет количественное преимущество перед Соединёнными Штатами по нестратегическим ядерным вооружениям. Сенат давно уже проанализировал «этот дисбаланс» и призвал Соединённые Штаты начать переговоры о контроле проверки и сокращения тактического ядерного оружия. Администрацией Обамы предпринимались попытки вести переговоры об этом классе вооружений, но они «встретили сопротивление России», полагают сенаторы. Однако «даже при отсутствии политического пространства для официального соглашения или обязательного договора с Россией» сенаторы призывают Госдепартамент «обсудить пути повышения прозрачности нестратегических ядерных вооружений».Расширение «нового СНВ» и усиление мер прозрачности, связанных с нестратегическим ядерным оружием, будут способствовать спокойствию в мире и устранению тревоги, возникшей из-за того, что Соединённые Штаты будто бы не соблюдают своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Три столпа договора (нераспространение, мирное использование атома и разоружение), как считают подписанты документа, могут продвигаться в мире «только» Соединёнными Штатами.Соавторы письма указывают: «нет гарантии», что удастся «добиться прогресса» с Россией по приведённым вопросам. Однако даже в разгар напряжённости в былой холодной войне Соединённые Штаты и Советский Союз «могли заняться вопросами стратегической стабильности». Лидеры обеих государств, США и СССР, в те годы считали, что «невероятная разрушительная сила ядерного оружия является достаточной причиной для того, чтобы предпринимать все усилия для уменьшения вероятности повторного использования» ядерных вооружений.Напомним, ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о разработках ряда вооружений: межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», гиперзвукового комплекса «Кинжал», крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и беспилотного подводного аппарата, оснащаемого обычными и ядерными боеприпасами. Лидер России подчеркнул, что рост военной мощи государства является надёжной гарантией мира на планете. Кроме того, работы по укреплению обороноспособности России ведутся в рамках имеющихся соглашений в сфере контроля над вооружениями. Наконец, Путин призвал США к диалогу.Однако США вместо диалога пошли иным путём. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Соединённые Штаты продолжат модернизировать свой ядерный арсенал. Как сообщила Сандерс, «Америка движется к обеспечению того, что её возможности останутся непревзойдёнными». Новый оборонный бюджет на 2019 финансовый год превышает 700 млрд. долл.Выступили с ответным словом и в Пентагоне. После речи Путина заместитель министра обороны США Джон Руд заявил, что Пентагон «разочарован» заявлениями президента России.«Мы знаем о разработке российских вооружений и с обеспокоенностью наблюдаем некоторые изменения в российской военной доктрине и программе военных учений, но все же нас разочаровывает, что президент Российской Федерации решил представить их именно так, как он их представил», — сообщил Руд на слушаниях в сенатском комитете по вооружённым силам.Взаимная жёсткая риторика, заметим, напоминает о худших годах холодной войны. Неудивительно, что сенаторы-демократы, не поддерживающие агрессивную политику республиканской администрации Трампа, но вместе с тем не одобряющие и политику России, высказались за «стратегический диалог».Объяснить тревогу сенаторов можно и фактором силы. Соединённые Штаты (так уж сложилось исторически) способны уважать только силу, как военную, так и политическую. Указание на «диалог» означает признание военной мощи России, а также признание опасности дальнейшего наращивания гонки вооружений. Точно так уже было во времена Рейгана, когда гонка вооружений достигла безумной точки. Вот и сегодня американцы говорят о «войнах в космосе».Так не пора ли и вправду перейти к диалогу, несмотря на разногласия? Ведь победить в ядерной войне нельзя, а запасной планеты у человечества не имеется. Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 215 Источник Похожие новости Скандал в Болгарии: это наш патриарх и наше дело! 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