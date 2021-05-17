Путин обязательно отомстит: Экс-генпрокурор Украины рассказал, к чему приведёт преследование Медведчука

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун рассказал о возможной реакции президента России Владимира Путина на уголовное дело против одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене.По его мнению, Путин выждет время и отомстит за Медведчука.«Найдутся в России люди, которые скажут: “Мы не поняли, а что вообще происходит?” Путин сразу ничего не скажет, ничего не сделает. Путин — разведчик, он умеет ждать и терпеть. Поверьте, его этому учили в специальных вузах. Но то, что он отомстит — это 100%…Он придумает, у него для этого есть институт стратегической безопасности. У него для этого есть Шойгу с 20-миллионной армией, есть все, чтобы отомстить. Вот как сделать, чтобы он не мстил, — это другой вопрос.Я думаю, что мы будем плевать на его мысли, его желание отомстить. Хотя я бы поручил Институту стратегических исследований изучить ситуацию, как мы можем противодействовать в этом случае мести со стороны Путина за кума», — заявил он.