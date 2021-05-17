Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»
Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины
Почему Россия назначена врагом? Экс-советница президента США дала честный ответ
Главная / Украина

Путин обязательно отомстит: Экс-генпрокурор Украины рассказал, к чему приведёт преследование Медведчука

17 мая 2021, 07:40  •  365 • Украина

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун рассказал о возможной реакции президента России Владимира Путина на уголовное дело против одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене.

По его мнению, Путин выждет время и отомстит за Медведчука.

«Найдутся в России люди, которые скажут: “Мы не поняли, а что вообще происходит?” Путин сразу ничего не скажет, ничего не сделает. Путин — разведчик, он умеет ждать и терпеть. Поверьте, его этому учили в специальных вузах. Но то, что он отомстит — это 100%…

Он придумает, у него для этого есть институт стратегической безопасности. У него для этого есть Шойгу с 20-миллионной армией, есть все, чтобы отомстить. Вот как сделать, чтобы он не мстил, — это другой вопрос.

Я думаю, что мы будем плевать на его мысли, его желание отомстить. Хотя я бы поручил Институту стратегических исследований изучить ситуацию, как мы можем противодействовать в этом случае мести со стороны Путина за кума», — заявил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



365
Источник
Похожие новости
14 мая 2021, 12:45
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»
15 мая 2021, 20:50
Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины
16 мая 2021, 05:05
Украинские нацисты выйдут поддержать Израиль
15 мая 2021, 15:20
Аферист, но ярый патриот: Экс-нардеп от «Свободы» Мирошниченко может сесть на 5 лет с конфискацией за мошенничество
14 мая 2021, 09:05
На Украине жалуются на «геополитическое одиночество»
16 мая 2021, 14:15
Литва предлагает себя в качестве примера для Молдавии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 мая 2021, 01:35
Евросоюз оказался в замешательстве из-за Белоруссии
11 мая 2021, 22:25
«Мы готовы уехать с вокзалом», — житель Славянска «уничтожил» украинского пропагандиста
15 мая 2021, 01:35
Французы задумываются о ПМЖ в России
14 мая 2021, 07:15
Украинский эксперт заявил о глубоком кризисе: "Дорога в Россию закрыта… мы одиноки"
16 мая 2021, 00:30
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов
10 мая 2021, 11:35
Появившийся на параде в Москве "красавчик" восхитил американцев: "Выглядит убийственно"
11 мая 2021, 08:40
Массовое недомогание чиновников США объяснили тремя русскими буквами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.