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Путин обязательно отомстит: Экс-генпрокурор Украины рассказал, к чему приведёт преследование Медведчука
17 мая 2021, 07:40 • 365 • Украина
Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун рассказал о возможной реакции президента России Владимира Путина на уголовное дело против одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене.
По его мнению, Путин выждет время и отомстит за Медведчука.
«Найдутся в России люди, которые скажут: “Мы не поняли, а что вообще происходит?” Путин сразу ничего не скажет, ничего не сделает. Путин — разведчик, он умеет ждать и терпеть. Поверьте, его этому учили в специальных вузах. Но то, что он отомстит — это 100%…
Он придумает, у него для этого есть институт стратегической безопасности. У него для этого есть Шойгу с 20-миллионной армией, есть все, чтобы отомстить. Вот как сделать, чтобы он не мстил, — это другой вопрос.
Я думаю, что мы будем плевать на его мысли, его желание отомстить. Хотя я бы поручил Институту стратегических исследований изучить ситуацию, как мы можем противодействовать в этом случае мести со стороны Путина за кума», — заявил он.
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