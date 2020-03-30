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Путин объявил военный призыв

30 марта 2020, 20:00  •  98 • В России

Короновирус вопреки слухам никак не повлиял на сроки весеннего призыва. Владимир Путин в понедельник подписал указ о призыве граждан России на военную службу. Но при этом будут приняты особые меры безопасности. Как рассказывал на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, все призывники сдадут тест на коронавирус и после прибытия в военные части две недели продержат на карантине.

- Большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне, - рассказал Шойгу. - Всех призывников перед отправкой протестируют на наличие вируса. В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты. Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются.

Согласно подписанному президентом документу, призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля и поставит под ружье 135 тысяч человек.

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