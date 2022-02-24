Путин объявил специальную военную операцию в Донбассе: Украина назвала это началом войны

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, объявив о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В Киеве и других украинских городах уже произошли атаки на объекты военной инфраструктуры. На Украине объявлено военное положение. Президент страны Владимир Зеленский требует, чтобы Россию принудили к миру.

Утром 24 февраля стало известно о начале военной спецоперации в Донбассе – следующем шаге России после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик и разрешения Совета Федерации на использование армии за рубежом. Об этом объявил президент России Владимир Путин, который около шести утра обратился к согражданам в телевизионном эфире. Как указал глава государства, цель спецоперации заключается в защите населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины и предание суду лиц, совершавших преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. По его словам, Россия не может чувствовать себя в безопасности и существовать с постоянной угрозой со стороны Украины. Путин подчеркнул, что в планы России не входит оккупация украинских территорий. Он обратился к украинским военным, напомнив, что они давали присягу не «антинародной хунте», а украинскому народу, и призвал их «немедленно сложить оружие и идти домой».

В обращении Путин также затронул вопрос о роли НАТО в ситуации на Украине. Он подчеркнул, что Россия на протяжении трех десятков лет пыталась договориться о нерасширении альянса на восток, однако встречала на этом пути обман, попытки давления и шантажа. Сейчас, по его словам, «военная машина НАТО вплотную движется и приближается к границам России».

Владимир Путин: «Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. <…> Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты».

Военные действия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении на Украине военного положения. Верховная Рада проголосовала за утверждение этого указа.

Около семи часов утра в украинских СМИ появилась информация о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Мариуполе, Краматорске и Бердянске. Жители этих городов подтвердили в соцсетях, что утром проснулись от взрывов. В западной прессе также появились сообщения о якобы высадившемся в Одессе российском десанте, но украинские военные опровергли эти данные.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о ракетных ударах по украинским военным штабам и аэродромам. СМИ писали о взрывах в окрестностях киевского аэропорта Борисполь. Также были данные о взрывах в Харькове, Одессе и окрестностях Мариуполя. В армии сообщила об артобстрелах военных частей и складов в Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Винницкой областях.

В Минобороны РФ, комментируя эти сообщения, подчеркнули, что российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Как пояснили в ведомстве, объектами атаки является военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В Минобороны РФ заверили, что мирному населению ничто не угрожает. Около девяти утра там сообщили о выводе из строя украинской системы ПВО, которая, как считают эксперты, является устаревшей, поэтому так быстро прекратила сопротивление.

В украинском Генштабе также сообщили, что над территорией Украины якобы был сбит военный самолет. В России эту информацию опровергли.

Украинская сторона сообщила, что атаки и обстрелы ведутся по всей границе от Житомирской области, которая граничит только с Белоруссией, до Луганской, а также со стороны Крыма. В Киеве обращают внимание, что эти действия осуществляются при поддержке Белоруссии. Эту информацию косвенно подтверждают фотографии и видео, опубликованные американским телеканалом CNN: на них запечатлены колонны российской военной техники, которая движется через пограничный переход Веселовка-Сеньковка на белорусско-украинской границе. Фото были сделаны с трансляции камер украинской погранслужбы. Колонну заметили на въезде в страну около 6:48 по местному времени.

(Фото: Ukrainian Border Guard)

В Минобороны России обратили внимание, что украинские пограничники не оказывают никакого сопротивления российской армии.

В ЛНР, где идут активные наступательные действия со стороны сил республик, также заявили, что украинские военные по всей линии соприкосновения массово отказываются от выполнения приказов командования и покидают позиции. Там отметили, что идут бои за населенный пункт Счастье. Власти ДНР сообщили об обстрелах украинских позиций по всей линии соприкосновения. Глава республики Денис Пушилин сообщил, что штаб операции объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен, и освободительное движение в самом разгаре.

Небо на замок

В связи со сложившейся ситуацией Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданской авиации. В настоящее время все полеты над территорией страны прекращены. Еще ночью аэропорты Запорожья, Харькова и Днепра закрыли прием и отправление рейсов, а Европейское агентство воздушной безопасности уведомило авиаперевозчиков об угрозе безопасности при выполнении полетов над Украиной, а также воздушным пространством Белоруссии и России.

Утром «Украэрорух» сообщил о приостановке предоставления услуг обслуживания воздушного движения судов гражданской авиации в пространстве Украины. Там уточнили, что основываются на сообщении Главного центра использования воздушного пространства гражданской авиации Российской Федерации и считают, что риск авиационной безопасности для гражданских самолетов слишком высок.

Данные сервиса FlightRadar24, который отслеживает перемещение воздушных судов в режиме реального времени, подтверждают информацию о закрытии украинского воздушного пространства.

Источник: https://www.flightradar24.com/49.64,43.81/4

Российская сторона также закрыла воздушное пространство в регионах, граничащих с Украиной. В Росавиации уточнили, что временно приостановлена работа аэропортов Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя. Ограничение действует до 2 марта, 03:45 по московскому времени. В московских аэропортах отменены или задержаны более 180 рейсов – те, что должны были вылететь в закрывшиеся аэропорты или чьи маршруты пролегали через воздушное пространство Украины. Авиакомпании уже выразили готовность вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы.

Помимо закрытия аэропортов, в России принимаются и другие меры, связанные с началом спецоперации. В Белгородской и Брянской областях, а также в северных районах Крыма объявили о временном прекращении обучения в школах.

Международная реакция

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил о начале полномасштабного вторжения России на Украину, назвав происходящее «агрессивной войной». Он заявил, что «мир может и должен остановить Путина».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже пообщался с американским президентом Джо Байденом и заручился обещанием поддержки со стороны США.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на экстренном заседании Совбеза призвал президента России остановить российские войска от нападения на Украину. К РФ также обратились представители США, Великобритании и Франции обратились к России с призывом остановить военную операцию. Так французский лидер Эммануэль Макрон потребовал, чтобы Путин немедленно прекратил военные действия, и выразил солидарность с Киевом. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи. Ранее он говорил о возможности начала крупнейшей войны в Европе с 1945 года. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал начало спецоперации нарушением международного права и потребовал от России прекращения военной акции.

Президент США Джо Байден заявил, что Москва несет ответственность за смерть и разрушения, которые будут причинены в результате действий российских военных на Украине. Он анонсировал новые жесткие антироссийские санкции в дополнение к тем, которые уже вступили в силу. На 25 февраля запланирован саммит лидеров стран G7, участники которого обсудят ситуацию и примут решение о реакции на происходящее.