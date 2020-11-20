Путин объявил конфликт в Карабахе опасным для России

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Кремль призвал ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО подключиться к работе в зоне разграничения сторон

Разрешение конфликта в Нагорном Карабахе важно для безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по российской миротворческой миссии в НКР.

"Для нас, для России, конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особую ценность и особое значение, играют особую роль", – цитирует РИА "Новости" главу государства.

Он отметил, что в нашей стране проживают миллионы армян и азербайджанцев, а с республиками – Арменией и Азербайджаном – Россию связывают многовековые отношения. Поэтому с точки зрения политики и внутренней безопасности события в кавказском регионе имеют для Москвы большое значение.

По его словам, он находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном, а в ближайшее время туда отправится российская межведомственная делегация.

Также Путин призвал ЮНЕСКО подключиться к работе по защите исторических памятников и религиозных святынь, "причем как азербайджанских, так и армянских", а ЮНИСЕФ помочь детям оказавшимся в зоне военных действий. Президент добавил, что МИД РФ уже поручено активно участвовать в этих процессах.

"Хочу отметить четкую, слаженную работу российских миротворцев". Путин высоко оценил, как военные из России выполняют задачи в Карабахе. pic.twitter.com/XS3xyDRKur — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 20, 2020



Работу российских миротворцев Путин назвал слаженной и четкой. Глава государства подчеркнул, что развертывание нашего контингента позволило остановить кровопролитие и избежать новых жертв. Действия миссии стабилизировало в целом обстановку в Карабахе, указал президент.

Путин подчеркнул, что все гуманитарные усилия РФ должны идти во благо обоим народам – азербайджанскому и армянскому, поскольку наша страна сопереживает "всем, кто попал в беду". В свою очередь, эти усилия должны вывести стороны на политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

При этом российский лидер указал на возможность недопонимания сторон на бытовом уровне и призвал наших миротворцев содействовать стабилизации обстановки в освобождаемых армянской армией районах НКР. Нужно создавать условия для совместного проживания граждан обеих национальностей, сказал лидер РФ.

"Разумеется, это уже ответственность азербайджанской стороны в полном смысле этого слова", – напомнил Путин.

Добавим, российские миротворцы зашли в Нагорный Карабах буквально спустя несколько часов после подписания мирного трехстороннего соглашения между Москвой, Баку и Ереваном в ночь с 9 на 10 ноября. Командующим нашей миссией является генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

