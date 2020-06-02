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Путин объявил дату голосования по поправкам к Конституции. LIVE

02 июня 2020, 01:55  •  78 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России отказался назначить это событие на 24 июня, когда пройдет Парад Победы
Владимир Путин проводит в понедельник совещание по поправкам к Конституции. Из-за эпидемии коронавируса всероссийское голосование отменили в апреле. Однако, по словам главы государства, ситуация с COVID-19 улучшается и теперь можно подумать об этом мероприятии.
17:03. Как рассказал Павел Крашенников, россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля, который официально сделают выходным днем. Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков телеграм-каналу РИА "Новости".
16:51. Лидер россиян попросил глав государства содействовать подготовке к мероприятию, а также выразил надежду, что люди активно будут участвовать в голосовании.
16:43. Владимир Путин официально объявил, что голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля.
16:39. Председатель ЦИК Элла Памфилова считает, что оптимальной датой будет 1 июля. Памфилова предложила провести голосование не только в назначенный день, но и в течение шести дней перед ним. Она также рассказала, что это мероприятие состоится под тотальным контролем, а голосования по почте не будет. Некоторые регионы смогут выразить свое мнение электронным путем. Президент же ответил, что этот день вполне подходящий и дату можно считать согласованной, если она не помешает ЕГЭ.
16:31. Президент России отметил, что некоторые предлагаемые нововведения уже имплементированы в жизнь из-за востребованности. Член Софведа Андрей Клишас предложил провести голосование в июне и отметил, что регионы готовы к этому событию.
Путин рассказал, что была идея назначить это мероприятие на 24 июня, но смешивать голосование и Парад Победы, по его мнению, не стоит. Глава государства также отметил, что по дня Х необходимо 30 дней, а также важно обезопасить людей от коронавируса.
Трансляция совещания идет по телеканалу "Россия 24".
Новость дополняется.

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