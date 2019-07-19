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Путин объявил, что саммиты БРИКС и ШОС в 2020 году пройдут в Питере

19 июля 2019, 21:54  •  77 • В России

Владимир Путин прилетел в Магнитогорск из Братска, когда в Челябинской области было уже почти десять вечера. И на вопрос рабочих Магнитогорского комбината «Как вам наш город с высоты птичьего полета? Видны ли изменения?» смог лишь честно ответить, что «уже, конечно, стемнело, потому что мы поработали еще в Иркутской области, но видно, что город развивается».

Путин прилетел на Магнитку после Братска - почти в десять вечера по местному времени.

Один из самых важных вопросов, который задали президенту на Магнитке, касался роста цен на бензин.

- Такая динамика обусловлена ситуацией на мировых энергетических рынках, - ответил Путин. - И это плохо, мы должны эту ситуацию регулировать, правительство опомнилось поздновато, но все-таки ввело определенные правила, согласно которым часть средств, которые компании как бы недополучили, если бы они поставляли на экспорт сырую нефть, они получали бы от правительства. А если ситуация на рынке поменяется, поменяется и взаимодействие между правительством и нефтяными компаниями. Совсем завинтить, задушить - это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен. Но сейчас рост цен на моторное топливо - ниже уровня инфляции.

Путин приехал на Магнитку и отвечает на вопросы рабочих комбината.

Но главная новость для региона прозвучала на встрече президента с врио губернатора Алексеем Текслером. Саммиты БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества в следующем году, которые планировалось провести в Челябинске, пройдут в Санкт-Петербурге.

- В связи с ростом, увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить эти мероприятия на два города. В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит - в Санкт-Петербурге, - объявил Путин, при этом подсластив пилюлю. - Но мы сохраним предусмотренный на подготовку города к этим мероприятиям федеральный ресурс, федеральные деньги, которые пойдут на развитие города. Я думаю, что мы другое международное мероприятие на государственном уровне в будущем проведем. А сейчас важно, что Челябинск будет одной из площадок председательства России в ШОС и БРИКС.

Таким образом Челябинску не удалось повторить опыт, которого несколько лет назад добилась Уфа.

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