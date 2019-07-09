Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы. Документ опубликован в понедельник, 8 июля, на официальном портале правовой информации.

Год памяти и славы пройдет в 2020-м. Цель его проведения — сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Организацию и проведение в Российской Федерации Года памяти и славы возложить на Российский организационный комитет «Победа», — отметил глава государства. Правительству России поручено обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий года.

В декабре 2018 года в ходе заседания оргкомитета «Победа» российский лидер отметил, что отмечать День Победы «для отчета» нельзя, все акции надо оградить от формализма и пошлости. К подготовке мероприятий, связанных с 75-летием Победы, надо подходить искренне, творчески и ответственно.