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Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы

09 июля 2019, 00:24  •  46 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы. Документ опубликован в понедельник, 8 июля, на официальном портале правовой информации.
Год памяти и славы пройдет в 2020-м. Цель его проведения — сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Организацию и проведение в Российской Федерации Года памяти и славы возложить на Российский организационный комитет «Победа», — отметил глава государства. Правительству России поручено обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий года.
В декабре 2018 года в ходе заседания оргкомитета «Победа» российский лидер отметил, что отмечать День Победы «для отчета» нельзя, все акции надо оградить от формализма и пошлости. К подготовке мероприятий, связанных с 75-летием Победы, надо подходить искренне, творчески и ответственно.

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