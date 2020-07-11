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Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами

11 июля 2020, 08:00  •  121 • Политика
Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
«Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва и они бегают ею размахивают. Да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос, в эфире телеканала «Россия 1» в пятницу, 10 июля.
19 июня Путин заявил, что, по его мнению, как глава государства он должен оставаться на связи круглосуточно. «Глава государства должен быть всегда на связи, всегда, круглые сутки. Это просто обязанность», — отметил он.
Глава государства также рассказал, что оба его внука могут позвонить ему на работу в Кремль.

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