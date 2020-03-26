Путин объяснил связь между жесткостью мер и их эффективностью

Президент России Владимир Путин уверен, что чем жестче вынужденные меры, принимаемые из-за коронавируса, тем они эффективнее. Такое заявление российский лидер сделал в ходе встречи с представителями предпринимательского сообщества в четверг, 26 марта.

Глава государства также заверил, что ситуация с распространением коронавируса в стране в любом случае изменится к лучшему.

«Когда ситуация изменится, а она точно изменится к лучшему, это 100%, вопрос, конечно, в сроках, в эффективности нашей совместной работы, но она точно изменится к лучшему», — цитирует ТАСС заявление Путина.

25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Российский лидер предложил ряд мер поддержки как для отдельных категорий граждан, так и для крупных сфер бизнеса. Также Путин анонсировал несколько серьезных общественных изменений.

Среди предложений, предусмотренных Путиным, например, налог в 13% на проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей, каникулы по потребительским кредитам и ипотеке без штрафных санкций, а также введение моратория на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве предприятий.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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