Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы

Президент России Владимир Путин объяснил будущий запрет относительно вывоза из страны необработанной древесины. Полноценные ограничения вступят в силу с 1 января 2022 года. Как объяснил Путин, невозможно терпеть больше хищническую рубку леса.

Он ответил и на кулуарные пересуды по поводу того, что следовало раньше вводить такой жёсткий запрет.

"Поверьте мне, именно этим я и занимаюсь достаточно много лет, - приводит его слова "РИА Новости", - но вопрос в чём - чистка леса, санитарные рубки леса сразу в качестве аргумента идут, сохранение рабочих мест и так далее, тысяча причин".

Глава государства отметил, что на данный момент решение принято исходя из того, что занятые в лесном комплексе "уже имеют достаточно средств для того, чтобы заниматься переработкой, или, во всяком случае, имеют возможности для привлечения кредитных ресурсов".

Президент указал, что у самой богатой страны вскоре не останется ничего, если не предпринимать усилий в этом направлении.

Стоит напомнить, что жёсткий запрет России по поводу леса-кругляка не на шутку встревожил финнов. Решение российского лидера уже негативным образом сказалось на акциях крупнейших финских гигантов деревообработки.

"Это неприятное решение, которое создаёт большую неопределённость для производственной среды, что отражается на всех других видах деятельности", - заявил представитель Ассоциации лесной промышленности Финляндии Юха Палокангас в комментарии для РИА Новости.

Акции крупных деревообрабатывающих предприятий Финляндии в конце сентября подешевели на этих новостях. Ценные бумаги компаний Stora Enso, UPM и Metsä на бирже Nasdaq Helsinki разом потеряли 1,36%, 0,15% и 0,57% соответственно.