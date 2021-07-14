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Путин объяснил специфику интеграции Белоруссии с Россией
14 июля 2021, 01:45 • 9 • Политика
Президент России Владимир Путин объяснил, что имеется в виду под обозначением Союзное государство.
Буквально Союзное государство не стоит расценивать как государство. Речь идёт об определённом формате интеграции Белоруссии и России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что такая форма интеграции делает жизнь людей легче, и при этом сохраняется суверенитет союзнических стран. В сравнении с тем же Евросоюзом Союзное государство определённо выигрывает по формату.
"Мы с Белоруссией говорим: "Союзное государство", но в прямом смысле слова это не государство, это просто определённый уровень интеграции. Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках Союзного государства с Белоруссией. И при полном сохранении суверенитета", - подчеркнул Путин.
Кроме того, указал глава государства, Москва всегда ищет компромиссные пути в отношениях с соседями, что устраивало бы все стороны.
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