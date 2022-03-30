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Путин объяснил Шольцу, как Германия сможет оплачивать газ из России рублями

30 марта 2022, 19:55  •  167 • Политика
Между президентом России Путиным и канцлером ФРГ Шольцем состоялся телефонный разговор. Обсудили оплату газа в рублях.
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.
В частности, главы государств обсудили вопрос перехода к оплате поставляемых из России энергоносителей в рублях.
Путин информировал канцлера по существу решения о переходе к оплате газа, поставляемого, в частности, в ФРГ, российскими рублями. Изменение порядка расчётов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами - членами ЕС,
- говорится в сообщении Кремля по итогам разговора.
Стороны договорились, что переход на оплату газа в рублях дополнительно обсудят эксперты России и ФРГ.
В разговоре Путин информировал канцлера, что принятое властями России решение о переходе на оплату в рублях "не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортёров".
Лидеры двух стран также обменялись мнениями о прошедших накануне в Стамбуле очередных переговорах делегаций России и Украины по ситуации.
Лидеры обсудили, в частности, вопросы "обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя.
Напомним, Россия построила по дну Балтийского моря второй газопровод - "Северный поток - 2" в Германию, однако в связи с беспрецедентными санкциями стран Запада он до сих пор не запущен.

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