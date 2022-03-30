Путин объяснил Шольцу, как Германия сможет оплачивать газ из России рублями

Между президентом России Путиным и канцлером ФРГ Шольцем состоялся телефонный разговор. Обсудили оплату газа в рублях.

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В частности, главы государств обсудили вопрос перехода к оплате поставляемых из России энергоносителей в рублях.

Путин информировал канцлера по существу решения о переходе к оплате газа, поставляемого, в частности, в ФРГ, российскими рублями. Изменение порядка расчётов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами - членами ЕС,

- говорится в сообщении Кремля по итогам разговора.

Стороны договорились, что переход на оплату газа в рублях дополнительно обсудят эксперты России и ФРГ.

В разговоре Путин информировал канцлера, что принятое властями России решение о переходе на оплату в рублях "не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортёров".

Лидеры двух стран также обменялись мнениями о прошедших накануне в Стамбуле очередных переговорах делегаций России и Украины по ситуации.

Лидеры обсудили, в частности, вопросы "обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя.

Напомним, Россия построила по дну Балтийского моря второй газопровод - "Северный поток - 2" в Германию, однако в связи с беспрецедентными санкциями стран Запада он до сих пор не запущен.