Путин объяснил санкции против России самим фактом ее существования

Введение Западом против России политически мотивированных ограничений обусловлено самим фактом существования Российского государства. Об этом в четверг, 11 марта, заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

«Самое главное в нашей реакции на политически мотивированные ограничения в экономике, кстати говоря, только за то, что мы существуем, и за то, что проявляем способность защищать свои национальные интересы, ведь ничего другого здесь на самом деле нет, это даже не импортозамещение. Хотя это чрезвычайно важно», — сказал российский лидер.

Глава государства считает, что гораздо более важным результатом санкций стало создание конкурентных условий для ведения бизнеса внутри страны.

5 марта политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев высказал мнение о том, что новые санкции против России, которые могут ввести США и Великобритания, будут восприниматься РФ как начало «бизнес-войны».

Эксперт добавил, что введение новых санкций скажется на экономике России, однако пока неизвестно, будут ли угрозы Запада приведены в действие.

4 марта стало известно, что США и Великобритания обсуждают возможность введения дополнительных санкций в отношении России. Отмечается, что санкции, связанные с российским госдолгом, будут приняты при условии, что такие же меры примут и в Европе.

2 марта министерство торговли США опубликовало список компаний из России, в отношении которых вводятся новые ограничения. Рестрикции распространятся на 10 российских компаний, три немецкие и одну швейцарскую.