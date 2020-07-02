Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как м...
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали от...
Массовый побег: Хакеры вскрыли неудобные для Минобороны Украины документы
Главная / В России

Путин объяснил результаты голосования по поправкам

02 июля 2020, 16:25  •  43 • В России

Заседание оргкомитета «Победа» Владимир Путин начал с самой горячей темы дня. Он сказал слова благодарности тем, кто принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. И тем, кто их поддержал эти изменения.

- Спасибо вам большое за поддержку и доверие, - сказал он. - Я неоднократно говорил о необходимости поправок.

Но эту необходимость Путин объяснил не только важностью внесения в Основной закон изменений в политической, культурной и нравственной части.

- Мы во многим еще очень уязвимы, у нас многое еще сшито на живую нитку, - заявил президент. - Нам нужно внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов.

Не обошел в своей речи Путин и тех, кто проголосовал против. Им тоже досталась своя часть благодарности. Их выбор показывает, что в стране много нерешенных проблем, от которых нельзя отмахиваться.

- Это правда! - согласился президент. - Люди сталкиваются с черствостью, несправедливостью. Жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать эффективней и точнее. Результаты голосования показывают, что большинство граждан России верит - мы можем работать лучше.

Путин сформулировал в связи с этим правительству его главную задачу - работать лучше, как этого требуют жители России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
02 июля 2020, 08:25
Украина как биологический полигон США
02 июля 2020, 00:25
Валерий Фадеев, советник Президента РФ: Результат очень многих удивит. Потому что много было разговоров, что народ не поддержит
02 июля 2020, 00:25
Павел Крашенинников - о первых итогах голосования: Теперь у нас есть чёткие правила жизни на будущее
02 июля 2020, 10:25
Итоги голосования по Конституции после обработки 100% протоколов: поправки поддержало большинство граждан России
02 июля 2020, 02:55
«Гражданам не всё равно, что будет со страной»: как прошло голосование по поправкам к Конституции
02 июля 2020, 00:25
Вячеслав Никонов: Мы вносим изменения в Конституцию, не затрагивая ее фундаментальных основ
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 июля 2020, 03:00
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
02 июля 2020, 11:00
"Масштабный сброс": Маневр России по госдолгу США восхитил аналитиков Китая
02 июля 2020, 03:00
"Упрячьте": Порошенко попытался взять Зеленского "на слабо"
02 июля 2020, 01:00
Великие потрясения или великая Россия? Михалков не дал шанса противникам поправок в К...
02 июля 2020, 11:00
"Они никогда в жизни этого не сделают": Назван главный страх Украины перед ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июля 2020, 19:25
Записки киевлянки: «Украину Россия потеряла навеки!»
29 июня 2020, 05:00
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, просто топорно!"
29 июня 2020, 22:25
Указ Путина о военных сборах запасников-2020: Кого призывают
28 июня 2020, 03:32
Конец российского посольства
27 июня 2020, 03:00
Вместо искусства - шоу и смерти: Шнуров о ДТП Ефремова и мошенничестве Серебренникова
26 июня 2020, 20:00
"Неправильные" русские ПВО испугали турок: Занервничал даже Эрдоган - СМИ
26 июня 2020, 18:00
"У Киева выбора нет": Четыре предсказания Примакова по Донбассу, которые сбылись
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.