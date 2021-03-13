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Путин объяснил решение по референдуму 2014-го в Крыму

13 марта 2021, 14:40  •  108 • Политика
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент рассказал, чем руководствовался в тот момент
Владимир Путин сообщил, что в 2014 году власти приняли решение обеспечить свободное волеизъявление крымчан для воссоединения полуострова с Россией из-за опасений, что в регионе может повториться Донбасс. Он указал, что Кремль в этом вопросе действовал последовательно и достаточно жестко, чтобы избежать трагических событий.
"И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма", – приводит его слова из фильма Андрея Кондрашова РИА "Новости".
Президент добавил, что конечная цель проведения референдума была в том, чтобы позволить людям самостоятельно решить, как они хотят жить дальше.
Напомним, Крым присоединился к России в ходе референдума, на котором почти 97% крымчан выразили желание войти в состав страны. Украина считает, что в 2014 году произошла "аннексия" полуострова и называет Крым украинской, но оккупированной территорией.
Законность референдума не признают и Западные страны, которые после событий Крымской весны ввели против России ряд санкций. Дискуссии на счет присоединения полуострова не смолкают до сих пор. Однако Владимир Путин указывает, что вопрос Крыма для нашей страны "закрыт окончательно".

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