Путин объяснил почему поправки не ведут к «диктатуре»

Владимир Путин не согласен с критикой поправок в Конституцию. По его мнению, никакой дополнительной власти глава государства при их принятии не получает, а наоборот теряет ее часть.

- Что касается укрепления олигархического правления и усиления власти президента, тем более его диктатуры. Наоборот, ведь президент отдает от себя очень существенную часть полномочий, - не согласился с выступлением КПРФ Путин. - Если сегодня президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, то ситуация меняется кардинально. Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же, как по министрам, а президент в предложенном варианте Конституции не имеет права их отклонить. Существенная часть полномочий передается парламенту.

Даже тот факт, что Совет федерации не утверждает силовых министров, не говорит о его «слабости»

- Президент все равно должен провести консультации, - заметил Путин. - Это значит, что эти люди должны выйти на свет Божий, выступить в Совете Федерации, рассказать о себе, рассказать о том, как они предполагают организовывать свою работу, прийти в Совет Федерации доложить об этой работе. Это еще один шаг туда, вперед, к демократизации нашего общества. Постепенно, без рывков, но именно в этом направлении.

Для наших левых партий, для наших оппонентов в коммунистической партии, слово "диктатура" является органичным, потому что они всегда выступали за диктатуру пролетариата, и на самом деле это была диктатура одной партии, ее власть, ее монополия была напрямую закреплена в конституции СССР 1977 года.

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