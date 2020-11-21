Путин объяснил, почему отношения России и США нельзя испортить: "Они уже испорчены"

Так глава государства прокомментировал вопрос о возможном ухудшении двухсторонних отношений в случае, если новым президентом США станет Джо Байден.

Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены, - отметил Путин, выступая в эфире телеканала "Россия 1".

В марте российский президент оценивал отношения между двумя государствами на "троечку с минусом". Тогда он заявил, что, несмотря на массу противоречий между Москвой и Вашингтоном, есть и некоторые положительные моменты. В качестве примера Путин привёл сотрудничество в борьбе с терроризмом и рост взаимного товарооборота.

Напомним, что в США продолжают подводить итоги президентских выборов, которые оказались самыми скандальными за всю историю. Согласно предварительным данным, по числу набранных голосов лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Однако его соперник - действующий президент Дональд Трамп заявил о массовых фальсификациях и обратился в суд с требованием пересчитать голоса.

Примечательно, что и Дональд Трамп, и его предшественник Барак Обама в своё время говорили о перезагрузке отношений с Россией, однако ни тому, ни другому так и не удалось запустить этот процесс. Более того, при Обаме и Трампе США в полную силу развернули антироссийские санкции, чем обострили и без того непростые отношения с Москвой.