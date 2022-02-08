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Путин объяснил опасность принятия Украины в НАТО

08 февраля 2022, 09:55  •  61 • Политика
Страны Европы могут быть втянуты в военный конфликт в случае, если Украина будет принята в Североатлантический альянс и в составе блока нападет на Крым, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер Владимир Путин во вторник, 8 февраля.
«Представьте, что Украина — член НАТО. Пятая статья не отменена, наоборот, господин Байден, президент Соединенных Штатов недавно сказал, что пятая статья — это абсолютный императив и будет исполнена. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. И я спросил на пресс-конференции в прошлый раз: «Нам что, воевать с НАТО?» Но я хочу и вас спросить, есть же вторая часть этого вопроса: «А вы хотите воевать с Россией?» Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами: «Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?» Но ведь так оно и будет», — пояснил российский лидер, отвечая на вопрос французского журналиста.
Путин добавил, почему так опасно возможное принятие Украины в НАТО. Он напомнил, что европейские страны, в том числе Франция, считают Крым якобы частью Украины, а в РФ — частью России.
«И если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что Россия — противник и возможно возвращение Крыма военным путем… Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим», — сказал он.
Путин подчеркнул, что в случае возникновения такого военного конфликта победителей не будет.
Переговоры Владимира Путина и его французского коллеги состоялись в понедельник, 7 февраля, в Кремле. Беседа двух лидеров продлилась более пяти часов. Путин и Макрон начали беседу в представительском кабинете первого корпуса Кремля, а продолжили за рабочим обедом. Завершилась встреча около полуночи, после чего президенты России и Франции провели итоговую пресс-конференцию.
Встречая французского коллегу, президент Путин отметил, что два года не виделся с Макроном лично, поэтому накопилось много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в прямом формате. Французский лидер отметил, что диалог с Россией необходим как единственный путь обеспечения настоящей стабильности и безопасности для европейского континента.
После встречи с президентом России французский лидер 8 февраля намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
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